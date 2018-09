Nations League calcio 2018-2019: che cos’è e come funziona. Il regolamento tra Final Four, promozioni e retrocessioni

La Nations League 2018-2019 è la grande novità del panorama calcistico internazionale. La neonata competizione organizzata dalla UEFA si prefigge lo scopo di aumentare il numero delle partite con i tre punti in palio e di ridurre le amichevoli, ma conosciamo meglio cos’è e tutto il regolamento.

COSA E’ LA UEFA NATIONS LEAGUE:

La UEFA Nations League è una nuova competizione organizzata dalla Federazione Europea a cui partecipano tutte le Nazionali del Vecchio Continente. Si disputerà ogni due anni, durante le finestre aperte alle Nazionali durante la stagione, in parallelo alle classiche amichevoli (che quindi si ridurranno) e alle varie qualificazioni in essere (agli Europei o ai Mondiali).

COME FUNZIONA LA NATIONS LEAGUE: IL REGOLAMENTO COMPLETO

La Nations League prevede la partecipazione di tutte le Nazionali affiliate alla UEFA. Le varie squadre sono state suddivise in quattro categorie (dalla A alla D) in base al ranking continentale.

Alla Serie A partecipano 12 squadre, divise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno. Le quattro vincitrici accederanno alla Final Four del giugno 2019 che assegnerà il titolo, le ultime classificate dei vari raggruppamenti retrocederanno in Serie B e verranno rimpiazzate dalle vincitrici dei quattro gironi della serie cadetta. Promozioni e retrocessioni sono previste ovviamente anche per le altre categorie. La Final Four prevede semifinali e finali, in gara secca e in sede da definire, per assegnare il titolo.

ATTENZIONE: la classifica finale della Nations League determinerà il ranking per il sorteggio dei gironi di qualificazione agli Europei 2020, previsto a dicembre 2018.

NATIONS LEAGUE, IN PALIO POSTI AGLI EUROPEI 2020:

La Nations League assegnerà anche quattro pass per gli Europei 2020. Le vincitrici dei quattro gironi di ogni Serie, infatti, si affronteranno in sfide di semifinale e finale (tutte in gara unica). Se le prime classificate fossero già ammesse alla rassegna continentale tramite le tradizionali qualificazioni, allora verranno ripescate le squadre immediatamente classificate alle loro spalle che ancora non dovessero avere ottenuto il pass.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE 2019:

7 settembre 2018: prima giornata

12 ottobre 2018: seconda giornata

16 novembre 2018: terza giornata

20 novembre 2018: quarta giornata

5-6 giugno 2019: semifinali

9 giugno 2019: Finale

26 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020

31 marzo 2020: spareggi qualificazioni Europei 2020













Foto: Vlad1988 Shutterstock.com