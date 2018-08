Vela, Europei RS:X 2018: Mattia Camboni ipoteca il titolo continentale! Giorgia Speciale continua a dominare tra le Under 19!

Penultima giornata degli Europei RS:X 2018 di Sopot (Polonia) che si è chiusa con uno straordinario Mattia Camboni in testa alla graduatoria generale con ben 18 punti di vantaggio sull’israeliano Yoav Omer (primo tra gli U21) in vista della decisiva Medal Race di domani. L’azzurro classe 1996 è partito male con un 11° posto nella prima prova odierna ma si è prontamente riscattato con un 4° ed un 2° piazzamento che gli hanno permesso di ipotecare il titolo continentale anche a causa dello scivolone in classifica del francese Goyard, autore di un parziale di 33-5-21 che lo estromette dalla lotta con Camboni per il titolo. Oggi si sono svolte regolarmente le ultime tre regate di finale di tutte le categorie, nonostante un forte temporale che ha ritardato di qualche ora il programma. Domani, sabato 25 agosto, la rassegna continentale volgerà al termine con le Medal Race.

Gli altri italiani impegnati in Gold Fleet non hanno brillato, Daniele Benedetti è scivolato in ventesima piazza (quindi fuori dalla Medal Race) a causa di due regate terminate in 30esima posizione ed una in 15esima. Bel recupero da parte di Luca Di Tomassi che chiude l’Europeo in 17esima posizione con un buon 14-9-10 di giornata. Terminano nelle retrovie Carlo Ciabatti e Antonino Cangemi, rispettivamente 28° e 34°.

Al femminile buona progressione per Marta Maggetti che è incappata in un brutto 19°posto (scartato) nella prima regata per poi chiudere in bellezza la giornata con una quinta ed una seconda piazza. L’azzurra classe 1996 si è attestata in sesta posizione nella classifica generale con 65 punti, distante 18 lunghezze dal terzo gradino del podio virtuale occupato dalla britannica Emma Wilson, vittoriosa nell’ultima prova di giornata. Domani Marta andrà presumibilmente a caccia delle israeliane Morris (quarta con 54 punti) e Drihan (quinta con 64), mentre sembra ormai irraggiungibile la zona medaglie occupata attualmente dalla polacca Zofia Noceti-Klepacka (medaglia d’oro già assicurata), dalla russa Elfutina (seconda con 46 punti) e da Emma Wilson (47). Veronica Fanciulli non è riuscita a qualificarsi per la Medal Race (riservata alle migliori dieci), chiudendo la rassegna continentale al 14° posto con 124 punti.

Grandissima impresa di Giorgia Speciale che si conferma in testa alla classifica della categoria Youth (U19) con un vantaggio di 21 punti sulla padrona di casa polacca Sulikowska. La giovanissima azzurra (classe 2000), campionessa giovanile iridata in carica, ha dominato le due regate svoltesi oggi (in particolare la seconda) dimostrando una netta superiorità rispetto alle rivali. L’ultima regata di qualificazione è stata rimandata dagli organizzatori e dovrebbe essere recuperata domani. La nostra portacolori è in testa alla classifica con 17 punti, davanti alle polacche Sulikowska e Marciniak con 38 e 49. Nella gara maschile l’azzurro Nicolò Renna è incappato in una giornata negativa (19° e 29° nelle prime due prove) salvata solo in parte da un 5° posto nell’ultima regata di Gold Fleet che gli consente di rimanere ancora in lotta per la medaglia di bronzo (distante due posizioni e 11 punti) alla vigilia della Medal Race.













Foto: CP DC Press / Shutterstock.com