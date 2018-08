Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Matteo Marongiu sesto nel trap. Azzurrini vittoriosi nella classifica a squadre

Anche la gara maschile del trap edlla categoria junior riserva soddisfazioni all’Italia agli Europei di tiro a volo in corso a Leobersdorf: in Austria Matteo Marongiu è sesto in finale, ma assieme a Teo Petroni e Lorenzo Ferrari vince la classifica a squadre, emulando così il team femminile.

Nella prova individuale il titolo europeo è andato al turco Murat Ilbilgi, con 38/50, che supera il transalpino Clement Francis Andre Bourgue, che si ferma a 37. Eliminato in terza posizione il ceco Fabio Beccari, con 27/40. Si ferma ai piedi del podio il britannico Theo Andrew Ling, con 25/35, mentre quinto si classifica il lusitano Manuel Vieira Da Silva con 20/30. Sesto e primo degli eliminati il nostro Matteo Marongiu con 17/25. Fuori in qualifica sia Teo Petroni, decimo con 117/125, che Lorenzo Ferrari, 15° con 114.

Nella classifica a squadre l’Italia vince con 353/375, superando nell’ultima serie (70-67) la Repubblica Ceca, che si ferma a quota 351. Terza la Finlandia, con 347, che resiste al ritorno della Gran Bretagna, quarta con 345. Al quinto posto la Francia con 341, mentre sesta è la Spagna con 339. Staccate la Germania, settima con 324 e la Slovenia, ottava ed ultima con 322.













Foto: FITAV

