Tiro a volo, Europei Leobersdorf 2018: Erica Sessa vince l’oro! Azzurrine prime nella classifica a squadre

La giornata perfetta di Erica Sessa: l’azzurrina vince il titolo continentale della categoria junior nel trap femminile agli Europei di tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, al termine di una finale per cuori forti. Superata, all’ultimo piattello, la russa Daria Semianova. Il trionfo italiano è completato dalla vittoria nella classifica a squadre.

Nella finale individuale Erica Sessa prima dilapida negli ultimi piattelli un discreto vantaggio, poi approfitta di un errore sul bersaglio numero 50 dell’avversaria e la batte per 38 a 37. Terza la britannica Rebecca Aimee Fergusson, eliminata in terza posizione con 29 su 40. Quarta la transalpina Loemy Recasens con 22/35, quinta la britannica Lucy Charlotte Hall con 17/30, sesta e prima delle eliminate l’altra azzurrina Sofia Littame, con 12/25. Va sottolineato che in qualifica la russa Daria Semianova ha fatto segnare il nuovo record del mondo di categoria con 119/125, soffiandolo alla nostra Maria Lucia Palmitessa, che lo deteneva con 118. Eliminata in qualifica la terza italiana in gara, Giulia Grassia, nona con 109.

Nella classifica a squadre le azzurrine hanno conquistato la medaglia d’oro con 337/275, davanti alla Gran Bretagna, seconda con 333, ed alla Repubblica Ceca, terza con 323. Quarta ed ultima la Germania con 305.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FITAV

roberto.santangelo@oasport.it