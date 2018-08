Equitazione, Mondiali Tryon 2018: i convocati italiani del completo. Cinque binomi per dare la caccia al podio, Pietro Roman la punta azzurra

La lista dei convocati con due settimane di anticipo. Il team italiano del completo è già pronto in vista dei Mondiali 2018 che avranno luogo a Tryon, negli USA, tra martedì 11 e domenica 23 settembre.

Un gruppo equilibrato e talentuoso proverà a conquistare un piazzamento di prestigio dopo essere salito sul terzo gradino del podio un anno fa agli Europei 2017 di Goteborg, al termine delle prove di dressage, cross country e salto ostacoli.

A rappresentare il tricolore saranno l’appuntato scelto Stefano Brecciaroli su Byrnesgrove First Diamond, l’agente Pietro Roman su Barraduff, l’agente Pietro Sandei su Rubis de Prere, Arianna Schivo su Quefira de l’Ormeau e Simone Sordi su Amacuzzi. Dalla short list di sette binomi, dunque, restano momentaneamente fuori il carabiniere scelto Mattia Luciani su Leopold K, che sarà prima riserva, e Clelia Casiraghi su Verdi, con il ruolo di seconda riserva.

Risolti i dubbi in merito alla squadra di completo che proverà a ben figurare a Tryon e a contendere il pass olimpico ai big della specialità, resta da sciogliere il nodo legato ai due esclusi del salto ostacoli, per il quale l’Italia potrà far leva su cinque binomi rispetto ai sette inclusi nella short list.

Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca dovrebbero essere le due punte di un gruppo che per ora include anche Luca Marziani, Bruno Chimirri, Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci e Giulia Martinengo Marquet. Atleti che, se troveranno la condizione giusta, potranno davvero puntare al podio sia nella prova a squadre sia in quella individuale.













Foto: FISE