Calendario Serie A basket 2018-2019: le date e il programma delle X giornate e dei playoff

Il 7 Ottobre prenderà il via la Serie A di basket. La Regular Season del campionato italiano terminerà poi il 12 Maggio. L’Olimpia Milano difende il titolo dello scorso anno e comincerà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Happy Casa Brindisi. Sarà subito una prima giornata molto interessante con alcune partite di grande interesse come quella tra Venezia e la nuova Torino di Larry Brown o la prima in casa della neo promossa Trieste, che festeggia il ritorno in Serie A contro la Virtus Bologna.

Verranno osservate due pause per le finestre delle Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019: domenica 2 dicembre e domenica 24 febbraio.

La Supercoppa italiana si disputerà a Brescia il 29-30 Settembre con la classica formula delle Final Four. La Coppa Italia, invece, si terrà a Firenze dal 14 al 17 febbraio: le otto qualificate si sapranno dopo l’ultima giornata del girone di andata, il 13 gennaio.

Le date dei playoff sono state modulate in modo da prevedere la qualificazione o meno di Milano alle Final Four di Eurolega.

Se Milano farà le Final Four, il calendario sarà il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 22-23 maggio (gara-1) fino al 30-31 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 2-3 giugno (gara-1) al 10-11 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 14 giugno (gara-1) al 26 giugno (ev. gara-7)

Se Milano sarà eliminata prima dall’Eurolega, il calendario sarà invece il seguente:

QUARTI DI FINALE – dal 18-19 maggio (gara-1) fino al 26-27 maggio (ev. gara-5)

SEMIFINALI – dal 29-30 maggio (gara-1) al 6-7 giugno (ev. gara-5)

FINALE – dal 10 giugno (gara-1) al 22 giugno (ev. gara-7)













Credit: Ciamillo