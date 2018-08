Calendario Champions League 2018-2019: le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv

L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e Viktoria Plzen.

Sorteggio negativo, invece, per Napoli e Inter. I partenopei saranno in un girone di ferro con PSG, Liverpool e Stella Rossa, mentre i nerazzurri, comunque in ultima fascia, affronteranno Barcellona, Tottenham e PSV.

La formula della competizione resta la solita. Le prime due di ogni girone passeranno il turno, le terze “retrocederanno” in Europa League. Gli ottavi saranno sorteggiati tra prime e seconde (in quella fase non saranno possibili sfide tra squadre della stessa nazione), poi quarti, semifinali e finalissima, in programma sabato 1 giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid.

La Champions League sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Spor t e in streaming su Sky Go. In chiaro, invece, la Rai trasmetterà la partita del mercoledì di una squadra italiana.

Il programma, le date e gli orari di tutte le partite della Champions League

Prima giornata

Martedì 18 settembre

ore 18.55 Barcellona-PSV (B)

ore 18.55 Inter- Tottenham (B)

ore 21.00 Brugge – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Monaco – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Liverpool – PSG (C)

ore 21.00 Stella Rossa – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Porto (D)

Mercoledì 19 settembre

ore 18.55 Ajax – AEK Atene (E)

ore 18.55 Shakhtar – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Benfica – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Manchester City – Lione (F)

ore 21.00 Real Madrid – Roma (G)

ore 21.00 Valencia – Juventus (H)

ore 21.00 Viktoria Plzen – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Young Boys – Manchester United (H)

Seconda giornata

Martedì 2 ottobre

ore 18.55 Hoffenheim – Manchester City (F)

ore 18.55 Juventus – Young Boys (H)

ore 21.00 AEK Atene – Benfica (E)

ore 21.00 Bayern Monaco – Ajax (E)

ore 21.00 Lione – Shakhtar (F)

ore 21.00 CSKA Mosca – Real Madrid (G)

ore 21.00 Roma – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Manchester United – Valencia (H)

Mercoledì 3 ottobre

ore 18.55 PSG – Stella Rossa (C)

ore 18.55 Lokomotiv – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Atletico Madrid – Brugge (A)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Monaco (A)

ore 21.00 PSV – Inter (B)

ore 21.00 Tottenham – Barcellona (B)

ore 21.00 Napoli – Liverpool (C)

ore 21.00 Porto – Galatasaray (C)

Terza giornata

Martedì 23 ottobre

ore 18.55 AEK Atene – Bayern Monaco (E)

ore 18.55 Young Boys – Valencia (H)

ore 21.00 Ajax – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Lione (F)

ore 21.00 Shakhtar – Manchester City (F)

ore 21.00 Real Madrid – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Roma – CSKA Mosca (G)

ore 21.00 Manchester United – Juventus (H)

Mercoledì 24 ottobre

ore 18.55 Brugge – Monaco (A)

ore 18.55 PSV – Tottenham (B)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Inter (B)

ore 21.00 Liverpool – Stella Rossa (C)

ore 21.00 PSG – Napoli (C)

ore 21.00 Galatasaray – Schalke 04 (D)

ore 21.00 Lokomotiv – Porto (D)

Quarta giornata

Martedì 6 novembre

ore 18.55 Monaco – Brugge (A)

ore 18.55 Stella Rossa – Liverpool (C)

ore 21.00 Atletico Madrid – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Inter – Barcellona (B)

ore 21.00 Tottenham – PSV (B)

ore 21.00 Napoli – PSG (C)

ore 21.00 Porto – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Schalke 04 – Galatasaray (D)

Mercoledì 7 novembre

ore 18.55 CSKA Mosca – Roma (G)

ore 18.55 Valencia – Young Boys (H)

ore 21.00 Bayern Monaco – AEK Atene (E)

ore 21.00 Benfica – Ajaz (E)

ore 21.00 Lione – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Manchester City – Shakhtar (F)

ore 21.00 Viktoria Plzen – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Manchester United (H)

Quinta giornata

Martedì 27 novembre

ore 18.55 AEK Atene – Ajax (E)

ore 18.55 CSKA Mosca – Viktoria Plzen (G)

ore 21.00 Bayern Monaco – Benfica (E)

ore 21.00 Hoffenheim – Shakhtar (F)

ore 21.00 Lione – Manchester City (F)

ore 21.00 Roma – Real Madrid (G)

ore 21.00 Juventus – Valencia (H)

ore 21.00 Manchester United – Young Boys (H)

Mercoledì 28 novembre

ore 18.55 Atletico Madrid – Monaco (A)

ore 18.55 Lokomotiv – Galatasaray (D)

ore 21.00 Borussia Dortmund – Brugge (A)

ore 21.00 PSV – Barcellona (A)

ore 21.00 Tottenham – Inter (B)

ore 21.00 PSG – Liverpool (C)

ore 21.00 Napoli – Stella Rossa (C)

ore 21.00 Porto – Schalke 04 (D)

Sesta giornata

Martedì 11 dicembre

ore 18.55 Galatasaray – Porto (D)

ore 18.55 Schalke 04 – Lokomotiv (D)

ore 21.00 Monaco – Borussia Dortmund (A)

ore 21.00 Brugge – Atletico Madrid (A)

ore 21.00 Barcellona – Tottenham (B)

ore 21.00 Inter – PSV (B)

ore 21.00 Liverpool – Napoli (C)

ore 21.00 Stella Rossa – PSG (C)

Mercoledì 12 dicembre

ore 18.55 Real Madrid – CSKA Mosca (G)

ore 18.55 Viktoria Plzen – Roma (G)

ore 21.00 Ajax – Bayern Monaco (E)

ore 21.00 Benfica – AEK Atene (E)

ore 21.00 Manchester City – Hoffenheim (F)

ore 21.00 Shakhtar – Lione (F)

ore 21.00 Valencia – Manchester United (H)

ore 21.00 Young Boys – Juventus (H)

Ottavi di finale (andata): 12-13 febbraio e 19-20 febbraio

Ottavi di finale (ritorno) : 5-6 marzo e 12-13 marzo

Quarti di finale (andata): 9-10 aprile

Quarti di finale (ritorno): 16-17 aprile

Semifinali (andata): 30 aprile-1 maggio

Semifinali (ritorno): 7-8 maggio

Finale: 1 giugno













