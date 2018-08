Beach volley, World Tour 2018 Mosca. Grande Italia! Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth nei quarti

Doppia presenza italiana nel prestigioso 4 Stelle di Mosca, ultima tappa di alto livello del World Tour 2018 prima delle finali di Amburgo. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth centrano un grande risultato, l’ingresso nei quarti di finale e domani proveranno ad entrare nella top four del torneo russo. Nono posto fionale di tutto rispetto, invece, per la terza coppia italiana al via, Rossi/Caminati.

Luypo/Nicolai, negli ottavi di finale, si sono presi la rivincita sulla coppia che li aveva eliminato all’Europeo olandese, gli svizzeri Heidrich/Gerson, battuti con il punteggio di 2-0 (21-19, 21-19). Nei quarti di finale si rinnova una delle sfide classiche del beach volley contemporaneo, quella tra Lupo/Nicolai e i lettoni Samoilovs/Smedins.

Si ferma negli ottavi di finale, invece, la corsa di Rossi e Caminati che prima hanno compiuto una bella impresa battendo 2-0 (21-.19, 21-12) una delle rivelazioni dell’anno, i tedeschi Thole/Wickler. Contro gli spagnoli Herrera/Gavira non c’è niente da fare per gli azzurri che perdono 2-0 (21-15, 21-15).

Prosegue il torneo strepitoso di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che sono ai quarti di finale. Le azzurre hanno sconfitto in rimonta (e che rimonta) 2-1 le favorite australiane Clancy/Artacho del Solar (quattro tornei vinti quest’anno nel circuito mondiale, nell’ottavo di finale. Una vittoria che permette alla coppia italiana di raggiungere i quarti dove Menegatti/Orsi Toth affronteranno le forti brasiliane Agatha/Duda.