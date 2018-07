Wimbleon 2018: Camila Giorgi vuol fare la storia contro Serena Williams nella giornata dedicata ai quarti di finale femminili

Prepariamoci ad assistere ad una giornata che potremmo definire “rosa” in quel di Wimbledon. Il programma dei Championships sarà monopolizzato da quarti di finale del tabellone femminile. L’eccezione è quella del match sul campo numero 2 tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il francese Gilles Simon che ripartiranno dal quarto set con il sudamericano avanti due parziali ad uno. Il vincitore di questa sfida sarà il prossimo avversario del numero 1 del ranking Rafael Nadal.

Si inizierà, dunque, sul Centrale con la sfida di cartello tra la russa Daria Kasatkina e la tedesca Angelique Kerber. Le due si sono già incontrate ad Eastbourne un paio di settimane fa e la teutonica ha prevalso in tre set. Prima di questo incontro, tutti i match disputati sul cemento avevano portato ad una situazione di vantaggio per la Kasatkina (3-2).

A seguire ci sarà l’incontro che maggiormente ci interessa. Camila Giorgi vuol fare la storia contro Serena Williams. La più “erbivora” delle italiane va all’assalto della sette volte campionessa di questo torneo non avendo nulla da perdere. I favori del pronostico sono tutti per la statunitense, vista la sua storia ed il tennis espresso nei turni precedenti. Giorgi che in tre occasioni ha sfidato Serena e sono arrivate sempre delle sconfitte: nel 2013 sulla terra verde di Charleston, nel 2015 sulla terra rossa italiana in Fed Cup, e agli Australian Open del 2016. Dipenderà, dunque, molto dalla resa della campionessa stelle e strisce. A Camila, il compito di approfittare di ogni minimo passaggio a vuoto per regalarsi un sogno. In caso di vittoria, la 26enne di Macerata sarebbe la prima italiana a raggiungere le semifinali a Wimbledon, facendo meglio di Laura Golarsa (1989), di Silvia Farina (2003) e di Francesca Schiavone (2009).

Sul campo numero 1 daranno il via alle danze Dominika Cibulkova e Jelena Ostapenko. La slovacca è avanti 2-0 nel computo dei precedenti con la vincitrice del Roland Garros 2017: nel 2016 si impose a Eastbourne mentre nella passata stagione fu il torneo di Indian Wells a far sorridere la Cibulkova. Match comunque aperto ad ogni risultato, essendo entrambe in ottime condizioni. A completamento dei quarti del draw delle donne il confronto tra Kiki Bertens e Julia Goerges. Per l’olandese è il secondo quarto di finale in carriera in un torneo del Grande Slam, dopo aver raggiunto la semifinale del Roland Garros dell’anno scorso, mentre per la tedesca è il primo di un Major in carriera. Bertens in vantaggio negli scontri diretti contro la teutonica: successi nell’atto conclusivo di Charleston di quest’annata e nella semifinale a Norimberga, sulla terra battuta, nel 2016.













Foto: jctabb / Shutterstock.com