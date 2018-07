Wimbledon 2018, Camila Giorgi-: programma, orari e tv e come seguire la partita

Sei anni dopo Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. Era il 2012 quando la marchigiana riuscì a raggiungere la seconda settimana dei Championships, ripetendosi in questa edizione dopo aver sconfitto la ceca Katerina Siniakova in rimonta in tre set. Una vittoria che può segnalare una svolta nella carriera della 26enne di Macerata, che ha eguagliato la sua miglior prestazione in uno Slam (ottavi a Wimbledon 2012 e US Open 2013). Lunedì, la sfida contro la russa Ekaterina Makarova (n.35 del mondo), per centrare il miglior risultato in carriera sull’erba di Church Road e guadagnarsi un posto tra le giocatrici migliori dello Slam.

L’orario ed il campo sono ancora da definire ma ci sarà la copertura di Sky Sport nonché la DIRETTA LIVE dedicata di OASport, per non farvi perdere neanche un quindici.

LUNEDI’ 9 LUGLIO

orario da definire – Camila Giorgi vs Ekaterina Makarova – campo da definire













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oaspor.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: jimmie 48 / shutterstock.com