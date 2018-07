Wimbledon 2018, Angelique Kerber: “Ho espresso il miglior miglior tennis”; Serena Williams: “Ci riproverò!”

Angelique Kerber ce l’ha fatta. La tedesca fa suo il titolo 2018 di Wimbledon sconfiggendo la “Regina” Serena Williams, sette volte vincitrice del torneo, in un incontro in cui la teutonica ha espresso un tennis di altissimo profilo contro cui anche l’americana ha potuto fare poco. Si tratta del terzo Major in bacheca per la Kerber ed è la rivincita dell’atto conclusivo 2016 quando Serena si impose.

Una sfida godibile anche per quanto accaduto nel momento della premiazione, quando le due avversarie si sono scambiate reciproci complimenti, descrivendo le emozioni di un match molto particolare: “Serena (Williams ndr.) sei una grande persona ed una campionessa, sono certa che vincerai un altro Slam molto presto”, le prime parole di Angelique, che ha aggiunto: “Sapevo che avrei dovuto esprimere il mio miglior tennis ed è stato così. Era la mia seconda chance ed ho apprezzato ogni momento di queste due settimane“.

Visibilmente delusa la “super mamma” statunitense con poche parole loda la sua avversaria ma non vuol di certo arrendersi: “Ho lavorato per arrivare lontano ed è una delusione. Guardo avanti con determinazione. Angelique (Kerber ndr.) ha giocato benissimo ma io continuerò ad allenarmi duramente per vincere“.













Foto: Jimmie48 Photography / Shutterstock.com