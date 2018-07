Tennistavolo, Europei giovanili a squadre 2018: tra gli azzurri retrocedono le cadette, buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores

Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. Retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si terranno a dicembre in Australia. Di seguito i risultati delle finali ed i piazzamenti dell’Italia.

Finalissima maschile juniores

Francia-Russia 3-1

Finale 3° posto maschile juniores

Romania-Germania 3-1

Italia settima (resta in prima divisione)

Finalissima femminile juniores

Azerbaigian-Russia 3-2

Finale 3° posto femminile juniores

Romania-Francia 3-1

Italia quindicesima (promossa in prima divisione)

Finalissima maschile cadetti

Francia-Belgio 3-0

Medaglia di bronzo per Russia e Polonia

Italia quattordicesima (resta in ptima divisione)

Finalissima femminile cadette

Romania-Russia 3-2

Medaglia di bronzo per Francia e Serbia

Italia sedicesima (retrocede in Seconda Divisione)













Foto: FITET

robertosantangelo@oasport.it