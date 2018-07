Sollevamento pesi, Europei Giovanili 2018: triplo argento di Lisa Lotti tra le -58 kg Under 15

La terza giornata degli Europei Giovanili 2018 in corso di svolgimento al Crowne Plaza di Milano ha visto l’ottima prova di Lisa Lotti, la quale si è classificata in seconda posizione nello strappo, nello slancio e nel totale delle -58 kg Under 15 portando così a casa tre medaglie d’argento che si aggiungono alle sette medaglie raccolte nelle prime due giornate dai sollevatori italiani.

L’azzurra è protagonista di una gara senza errori in entrambe le prove che alla fine la porta ad un totale di 137 kg (61+76), alle spalle dell’inarrivabile polacca Marach Monika (classe 2004) che sbaraglia la concorrenza con il record europeo youth nello strappo (79 kg) e con un eccellente prova nello slancio (94 kg) che la porta al totale di 173. Giulia Pacini ha sfiorato il bronzo nello slancio con 71 kg che non sono bastati a fare meglio dei 72 kg della ceca Kubikova (terza anche nello strappo e nel totale). Tra le Under 15 si è disputata anche la gara delle -63 kg, in cui la Polonia ha dominato con il triplo oro di Karolina Kulik (70+91) ed il bronzo nello slancio nel totale di Roksana Bukarz (64+78). Nel totale l’argento è andato alla tedesca Vicky Schlittig con 147 kg sollevati (69+78). Nella categoria Youth si è svolta la finale della categoria -44 kg femminile in cui la bulgara Ivana Petrova ha eseguito una gara perfetta con 6 sollevamenti validi che l’hanno portata al totale di 145 kg (65+80), sufficienti per vincere l’oro davanti alla rumena Adriana Pana (140 kg) ed alla turca Nida Karasakal (139 kg). Al maschile hanno gareggiato solo i -69 kg Youth, in una gara molto avvincente vinta dal turco Ozbek (299 kg nel totale) con una bella rimonta nello slancio che gli consente di scavalcare il vincitore della prova di strappo, il georgiano Malakmadze (292 kg; 137+155). Gli azzurri Fabrizio Veglia e Andrea Corbu chiudono al quinto ed al nono posto con 258 e 245 kg sollevati.

