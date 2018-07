MotoGP, Mondiale 2018: Marc Marquez arriva alla sosta con il vento in poppa, Rossi e Vinales provano a tenere aperto il campionato

Quello che tutti temevano si è effettivamente materializzato: Marc Marquez domina anche il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP e arriva alla pausa estiva con il Mondiale in mano. Il campione del mondo in carica, infatti, dispone di un vantaggio di ben 46 punti su Valentino Rossi e 56 su Maverick Vinales, ed è pronto a conquistare il suo terzo titolo iridato consecutivo, il quinto in sei anni da quando è sbarcato nella classe regina.

L’ennesima cavalcata dello spagnolo al Sachsenring, dove vince da 9 stagioni consecutive contando tutte e tre le classi, ha confermato che anche in questa occasione sarà lui a fare il bello e cattivo tempo in MotoGP. O vince, come è già accaduto cinque volte, oppure concede una chance agli avversari. Il suo ruolino di marcia è impressionante. A parte la caduta del Mugello ed il disastro di Termas de Rio Hondo quando è arrivato al traguardo non è mai andato oltre il secondo posto (a Losail e Barcellona).

Che speranze possono avere, quindi, gli inseguitori? Al momento si può dire che siano davvero ridotte all’osso. Se non fosse per Valentino Rossi e Maverick Vinalaes, il campionato 2018 sarebbe già giunto ai titolo di coda. Fa abbastanza impressione pensare che i due piloti della scuderia di Iwata stanno mantenendo ancora vivo (quantomeno sulla carta) un Mondiale nel quale competono con una moto che non è certo pronta a sfidare ad armi pari nè la Ducati, nè tantomeno la Honda. La M1 soffre ancora di diversi problemi, specialmente a livello di elettronica che, com’è ben noto, non permette a chi la guida di sfruttare al massimo la potenza in uscita di curva. Come se non bastasse la Yamaha in questo weekend ha provato a portare alcune novità a livello di centralina. Per sommo dispiacere di Rossi e Vinales, tuttavia, questi aggiornamenti (che dovevano arrivare in maniera massiccia a Brno) si sono rivelati un buco nell’acqua, per cui gli orizzonti non si sono ancora schiariti e il timore in seno al team è che, ormai, la stagione non sarà semplice da raddrizzare.

E gli altri? Ci sarebbe da mettersi le mani nei capelli, purtroppo. In quarta posizione, infatti, c’è Andrea Dovizioso, ma quasi doppiato da Marc Marquez, contro cui l’anno scorso lottava faccia a faccia. 165 punti per lo spagnolo, 88 per il romagnolo. 77 punti in meno, più di tre gare. Un gap enorme che non può che far procedere il team Ducati con ben pochi sorrisi. Fa ancor più riflettere chi si trova al quinto posto assoluto: Johann Zarco a 3 lunghezze da Dovizioso. Il francese del team Yamaha Tech3 è letteralmente sparito. Ha vissuto un inverno e un inizio di stagione nel quale si parlava di lui come possibile candidato al titolo. Dopo la caduta di Le Mans, invece, è sparito e nelle ultime uscite lotta addirittura per entrare nelle prime 10 posizioni. Alle sue spalle troviamo Jorge Lorenzo (Ducati) a quota 85 e Danilo Petrucci (Ducati Pramac) a quota 84 che, ormai, non possono che giocarsi il quarto posto con Dovizioso in una sorta di “Coppa Ducati”.

I timori sono diventati realtà: Marc Marquez, nuovamente, sta uccidendo il campionato. Dopo la (breve) sosta estiva si andrà a Brno, per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Mancheranno 10 appuntamenti al termine del Mondiale e, probabilmente, inizieremo a fare il countdown per capire quando lo spagnolo potrà togliere lo champagne dal ghiaccio. Rossi e Vinales aspettano gli aggiornamenti per la loro M1 e proveranno a prolungare i discorsi. Non sarà semplice, ma senza di loro già oggi, a metà luglio, tutto sarebbe concluso.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2018

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 165

2 Valentino ROSSI Yamaha ITA 119

3 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 109

4 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 88

5 Johann ZARCO Yamaha FRA 88

6 Jorge LORENZO Ducati SPA 85

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 84

8 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 79

9 Andrea IANNONE Suzuki ITA 75

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI