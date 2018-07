Motocross, Classifica Mondiale MXGP 2018: Jeffrey Herlings aumenta il vantaggio su Antonio Cairoli dopo il round di Locket

Jeffrey Herling ed ancora Jeffrey Herlings. Sul tracciato “old style” di Locket (Repubblica Ceca) l’olandese della KTM fa ancora doppietta e si aggiudica gara-2 del quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MxGP. Un successo mai in discussione e frutto di una guida aggressiva e redditizia che lungo i “canali” cechi si è espressa al 100%, portando l’orange al trionfo. Una vittoria mai in discussione davanti ad un Antonio Cairoli che, nella prima parte della manche, ha cercato di impensierire il compagno di marca ma poi, non riuscendo a guadagnare terreno, ha deciso di portarsi a casa i punti della seconda piazza senza volersi prendere ulteriori rischi, giungendo a 31″992 dalla vetta. Con questi risultati Herlings comanda la graduatoria generale con 608 punti e 30 lunghezze di vantaggio su Cairoli a cui servirà qualcosa di speciale per porre fine all’incedere trionfale dell’olandese.

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE 2018 DI MXGP

1 84 Herlings, J. NED KTM 633

2 222 Cairoli, A. ITA KTM 603

3 25 Desalle, C. BEL KAW 479

4 243 Gajser, Tim SLO HON 450

5 461 Febvre, Romain FRA YAM 432

6 21 Paulin, G. FRA HUS 419

7 259 Coldenhoff, G. NED KTM 353

8 91 Seewer, Jeremy SUI YAM 319

9 89 Van Horebeek, J. BEL YAM 312

10 99 Anstie, M. GBR HUS 231













Foto: Valerio Origo