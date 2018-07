LIVE Nuoto, Settecolli 2018 in DIRETTA, sabato 30 giugno. Ultima “notte magica” al Foro Italico: cadranno altri record?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018. Nella piscina del Foro Italico dopo due giorni di spettacolo puro si attendono altri risultati di rilievo nelle due sessioni che chiudono un’edizione indimenticabile del meeting romano, che ha sancito in casa Italia l’inizio di un importante ricambio generazionale.

Spettacolo assicurato anche per la terza giornata di gare. Si parte con i 200 dorso uomini con l’oro di Tarragona Ciccarese all’attacco di brasiliani e inglesi. A seguire fari puntati su Margherita Panziera, che va all’assalto del record di Alessia Filippi nei 200 dorso. Nei 50 farfalla uomini sfida “stellare” tra Proud e Govorov, mentre nei 200 farfalla donne Alessia Polieri e Ilaria Bianchi se la vedranno con Szilagyi, Kapas, le inglesi e la forte slovena Klinar.

Di altissimo livello i 200 rana uomini con nomi altisonanti come Kamminga, l’ex campione del mondo (un po’ in crisi) Koch, il britanico Murdoch e il bronzo dell’Europeo di Londra Pizzini, mentre in campo femminile Efimova punta all’en plein della rana ma se la dovrà vedere con Renshaw e Miley, Moeller Pedersen e, perchè no, anche la campionessa italiana Fangio. Nei 200 stile libero l’Italia misura la compattezza di una staffetta che potrebbe sorprendere (magari con il rientro di Detti) a Glasgow, mentre al femminile si percepirà l’assenza (ancora per poco?) di Federica Pellegrini in una gara che vede iscritta Sjostroem (poco amante della distanza). Si chiuderà con i 200 misti uomini senza Ceccon ma con Verraszto, Le Clos, Almeida e Santos e donne con Cusinato pronta a stupire ancora. Paltrinieri, infine, si prepara allo “show” per i suoi 1500 stile libero che concluderanno il programma.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del Trofeo Settecolli 2018, cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 9.30 con le batterie, poi dalle 19.00 le finali. Buon divertimento!

