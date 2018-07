Karate, Mondiali Universitari 2018: Francesco D’Onofrio oro, Terryana D’Onofrio argento. Le medaglie azzurre sono una questione di famiglia! Bronzo per Busato ed El Sharaby

Trionfo di famiglia per l’Italia nei Mondiali Universitari 2018 di karate a Kobe, in Giappone. Francesco D’Onofrio ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria -67 kg, battendo 5-4 il nipponico Nakano, beniamino di casa, al termine di un incontro sensazionale, nel corso del quale ha mantenuto il sangue freddo portando a casa una strepitosa vittoria al cospetto di un eccellente avversario. D’Onofrio, in precedenza, era riuscito a qualificarsi per la finale senza subire neanche un punto e battendo in successione il brasiliano Martins con un perentorio 8-0, il polacco Parczewski per 4-0 e lo spagnolo Cuerva per 6-0.

Ma a completare la straordinaria prestazione “familiare” ci ha pensato Terryana D’Onofrio, medaglia d’argento nel kata a seguito della sconfitta in finale contro la fortissima giapponese Shimizu, che ha prevalso 4-1 costringendo l’azzurra ad accontentarsi di un comunque eccellente piazzamento sul secondo gradino del podio, dopo aver superato la brasiliana Schopchaki, la statunitense Kwong, la spagnola Garcia Lozano e la tedesca Meyer.

Ma le medaglie azzurre non sono finite qui. Mattia Busato, infatti, ha conquistato il bronzo nel kata maschile, superando lo spagnolo Galan Lopez per 4-1 nella finale per il terzo posto, mentre Ahmed El Sharaby è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -75 kg, dominando la finalina per 10-2 contro il kosovaro Shabani. Ai piedi del podio, invece, si sono fermati Eleonora Lanzone nei -55 kg, Mattia Pampaloni nei -60 kg, Francesca Cavallaro nei -61 kg e la squadra di kumite femminile (Damolideo, Lanzone, Cavallaro, Semeraro). L’Italia chiude così il torneo iridato con un oro, un argento e due bronzi, segnale evidente della competitività di un movimento che continua a regalare grandi soddisfazioni al Bel Paese.













