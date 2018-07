Inghilterra-Colombia, Mondiali 2018 in DIRETTA: spettacolo assicurato tra Cafeteros e Leoni d’Oltremanica

Siamo giunti all’ultimo ottavo di finale di questi Mondiali di calcio di Russia 2018. Alle ore 20.00 italiane a Mosca, allo Spartak Stadium, saranno di fronte Inghilterra e Colombia, in un match che si annuncia equilibrato ma che potrebbe regalare tanti gol e spettacolo. Da una parte troviamo gli inglesi, sospinti dal formidabile centravanti Harry Kane, autore di ben 5 reti in appena due partite, a caccia di conferme dopo un ottimo inizio di questa Coppa del Mondo. La squadra del CT Southgate avrà di fronte a sè una Colombia che, dopo un primo passaggio a vuoto contro il Giappone, ha saputo rimettersi in carreggiata, assemblando una formazione più solida nella quale il centrale difensivo Yerry Mina sta procedendo a suon di gol pesanti.

Le due squadre non dovrebbero vedere troppe novità in campo. L’Inghilterra si schiererà con il 3-4-3 con Sterling e Lingard a supporto di Kane, mentre davanti a Pickford la difesa comprenderà Jones, Maguire e Cahill. In mezzo al campo Dale Alli e Henderson, con Trippier e Young sulle fasce. Per quanto riguarda i Cafeteros peserà l’assenza di James Rodriguez, che verrà sostituito da Muriel. Nel 4-2-3-1 del CT Pekermann vedremo Ospina tra i pali, difesa a quattro con Arias e Mojica sulle fasce con l’inossidabile coppia centrale Davinson Sanchez-Mina. I due di centrocampo saranno Uribe e Carlos Sanchez, con Cuadrado, Quintero e Muriel alle spalle di Falcao.Alli

Inghilterra-Colombia avrà il fischio d'inizio alle ore 20.00 allo Spartak Stadium e metterà in palio un posto nei quarti di finale contro la vincente del match tra Svezia e Svizzera. OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale della super-sfida, per non perdersi nemmeno un istante del match che metterà di fronte i due bomber Harry Kane e Radamel Falcao.













