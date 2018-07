F1, GP Ungheria 2018 oggi (28 luglio): quando cominciano le qualifiche e come vederle su Sky e TV8

È tempo di fare sul serio all’Hungaroring. Siamo pronti per le qualifiche del Gran Premio di Ungheria 2018 di F1, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Tutto sembra apparecchiato per una avvincente sfida a sei tra i piloti dei primi tre top team, Ferrari, Mercedes e Red Bull. Chi sarà il più veloce e sarà in grado di centrare l’ultima pole position prima del break estivo che si concluderà a fine agosto con il GP del Belgio?

Il sabato del GP di Ungheria avrà il suo inizio alle ore 12.00 con la terza sessione di prove libere, che porterà piloti e scuderie verso le tanto attese qualifiche. Ultima occasione per limare gli ultimi problemi alle rispettive vetture, perchè dalle ore 15.00 non si potrà più scherzare.

OASport vi proporrà, come sempre, la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdervi nemmeno un secondo dell’azione sulla pista magiara. Di seguito il programma completo del sabato dell’Hungaroring, con orari e come seguirlo in tv. La copertura dell’evento sarà affidata, come consuetudine, a Sky Sport, per mezzo dei canali Sky Sport1 (canale 201) e Sky SportF1 (canale 206). Su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre) è prevista una replica.

PROGRAMMA GP UNGHERIA 2018

Sabato 28 luglio

ore 12.00-13.30 Prove libere 3 – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

ore 15.00 Qualifiche – Diretta su SkySport1 e SkySportF1

Gli orari delle repliche:

su TV8: ore 20.00

su SkySport1: ore 18.15

su SkySportF1: ore 20.30, 22.15, 00.00, 02.15

