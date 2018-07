Calendario Mondiali 2018: risultati e classifiche delle partite. Russia ai quarti, Spagna eliminata

I Mondiali 2018 di calcio si disputeranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. Un mese intero di partite e di grande spettacolo, tanta adrenalina e grandi incontri tra i migliori campioni di tutto il Pianeta che si daranno battaglia per la conquista del titolo più prestigioso e ambito. La fase a gironi prevede 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si affronteranno tra loro in una partita unica: le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno agli ottavi di finale dove inizierà l’entusiasmante fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo dei Mondiali 2018, tutti i risultati e le classifiche dei vari gruppi, tutti i punteggi e i marcatori aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.

GRUPPO A:

14 giugno (ore 17.00) Russia-Arabia Saudita 5-0 (12′ Gazinskiy, 43′ Cheryshev, 71′ Dzyuba, 90+1′ Cheryshev, 90+5′ Golovin)

15 giugno (ore 14.00) Egitto-Uruguay 0-1 (90′ Gimenez)

19 giugno (ore 20.00) Russia-Egitto 3-1 (47′ aut. Ahmed Fathi, 59′ Cheryshev, 62′ Dzyuba, 73′ rig, Salah)

20 giugno (ore 17.00) Uruguay-Arabia Saudita 1-0 (23′ Suarez)

25 giugno (ore 16.00) Uruguay-Russia 3-0 (10’ Suarez, 23’ aut. Cheryshev, 90′ Cavani)

25 giugno (ore 16.00) Arabia Saudita-Egitto 2-1 (22′ Salah, 45′ Al-Faraj, 90’ Al-Dawsari)

CLASSIFICA: Uruguay 9 punti, Russia 6 punti, Arabia Saudita 3 punti, Egitto 0 punti

GRUPPO B:

15 giugno (ore 17.00) Marocco-Iran 0-1 (90+5′ autogol Bouhaddouz)

15 giugno (ore 20.00) Spagna-Portogallo 3-3 (4′ Cristiano Ronaldo, 24′ Diego Costa, 44′ Ronaldo, 55′ Costa, 58′ Nacho, 88′ Ronaldo)

20 giugno (ore 14.00) Portogallo-Marocco 1-0 (4′ Cristiano Ronaldo)

20 giugno (ore 20.00) Iran-Spagna 0-1 (54′ Diego Costa)

25 giugno (ore 20.00) Spagna-Marocco 2-2 (14′ Boutaib (M), 19′ Isco, 81′ En Nesyri (M), 90’+1′ Aspas)

25 giugno (ore 20.00) Iran-Portogallo 1-1 (45′ Quaresma (P), 90’+3′ Ansarifard)

CLASSIFICA: Spagna 5 punti (6 gol fatti), Portogallo 5 punti (5 gol fatti), Iran 4 punti, Marocco 1 punto.

GRUPPO C:

16 giugno (ore 12.00) Francia-Australia 2-1 (58′ Griezmann, 62′ Jedinak, 81′ Pogba)

16 giugno (ore 18.00) Perù-Danimarca 0-1 (59′ Poulsen)

21 giugno (ore 14.00) Danimarca-Australia 1-1 (7′ Eriksen, 38′ Jedinak)

21 giugno (ore 17.00) Francia-Perù 1-0 (34′ Mbappé)

26 giugno (ore 16.00) Danimarca-Francia 0-0

26 giugno (ore 20.00) Australia-Perù 0-2 (18′ Carrillo, 50′ Guerrero)

CLASSIFICA: Francia 7 punti, Danimarca 5, Perù 3, Australia 1,

GRUPPO D:

16 giugno (ore 15.00) Argentina-Islanda 1-1 (19′ Aguero, 23′ Finnbogason)

16 giugno (ore 21.00) Croazia-Nigeria 2-0 (32′ autogol Etebo, 72′ Modric)

21 giugno (ore 20.00) Argentina-Croazia 0-3 (53′ Rebic, 80′ Modric, 90′ Rakitic)

22 giugno (ore 17.00) Nigeria-Islanda 2-0 (49′ Musa, 75′ Musa)

26 giugno (ore 20.00) Nigeria-Argentina 1-2 (14′ Messi, 51′ Moses, 87′ Rojo)

26 giugno (ore 20.00) Islanda-Croazia 1-2) (53′ Badelj, 76′ Sigurdsson, 90′ Perišić)

CLASSIFICA: Croazia 6 punti, Argentina 4 punti, Nigeria 3 punti, Islanda 1 punto

GRUPPO E:

17 giugno (ore 14.00) Costa Rica-Serbia 0-1 (56′ Kolarov)

17 giugno (ore 20.00) Brasile-Svizzera 1-1 (20′ Coutinho, 50′ Zuber)

22 giugno (ore 14.00) Brasile-Costa Rica 2-0 (90+1′ Coutinho, 90+7′ Neymar)

22 giugno (ore 20.00) Serbia-Svizzera 1-2 (5′ Mitrovic, 52′ Xhaka, 90′ Shaqiri)

27 giugno (ore 20.00) Serbia-Brasile 0-2 (36′ Paulinho, 68′ Thiago Silva)

27 giugno (ore 20.00) Svizzera-Costa Rica 2-2 (31′ Dzemaili, 56′ Waston, 88′ Drmic, 90+3′ autogol Sommer)

CLASSIFICA: Brasile 7 punti, Svizzera 5 punti, Serbia 3 punti, Costa Rica 1 punto

GRUPPO F:

17 giugno (ore 17.00) Germania-Messico 0-1 (35′ Lozano)

18 giugno (ore 14.00) Svezia-Corea del Sud 1-0 (65′ Granqvist)

23 giugno (ore 20.00) Germania-Svezia 2-1 (32′ Toivonen, 48′ Reus, 90+5′ Kroos)

23 giugno (ore 17.00) Corea del Sud-Messico 1-2 (26′ Vela, 66′ Hernandez, 90+3′ Son)

27 giugno (ore 16.00) Corea del Sud-Germania 2-0 (90+4′ Kim Young-Gwon, 90+6′ Son Heung-Min)

27 giugno (ore 16.00) Messico-Svezia 0-3 (50′ Augustinsson, 62′ Grangqvist, 74′ autogol Alvarez)

CLASSIFICA: Svezia 6, Messico 6, Corea del Sud 3, Germania 3.

GRUPPO G:

18 giugno (ore 17.00) Belgio-Panama 3-0 (48′ Mertens D. 69′ Lukaku R. 75′ Lukaku)

18 giugno (ore 20.00) Tunisia-Inghilterra 1-2 (11′ Kane, 35′ Sassi, 90’+1′ Kane)

23 giugno (ore 14.00) Belgio-Tunisia 5-2 (6′ Hazard, 16′ Lukaku, 18′ Bronn, 45+3′ Lukaku, 51′ Hazard, 90′ Batshuayi, 90+3′ Khazri)

24 giugno (ore 14.00) Inghilterra-Panama 6-1 (8′ Stones, 22′ Kane, 36′ Lingard, 40′ Stones, 45+1′ Kane, 62′ Kane, 78′ Baloy)

28 giugno (ore 20.00) Inghilterra-Belgio 0-1 (52′ Januzaj)

28 giugno (ore 20.00) Panama-Tunisia 1-2 (33′ Meriah (A), 51′ F. Ben Youssef, 66′ Khazri )

CLASSIFICA: Belgio 9 punti, Inghilterra 6, Tunisia 3, Panama 0.

GRUPPO H:

19 giugno (ore 14.00) Colombia-Giappone 1-2 (6′ rig. Kagawa, 39′ Quintero, 73′ Osako)

19 giugno (ore 17.00) Polonia-Senegal 1-2 (37′ aut. Cionek, 60′ Niang, 86′ Krychowiak)

24 giugno (ore 17.00) Giappone-Senegal 2-2 (11′ Mané, 34′ Inui, 71′ Wague, 78′ Honda)

24 giugno (ore 20.00) Polonia-Colombia 0-3 (40′ Mina, 70′ Falcao, 75′ Cuadrado)

28 giugno (ore 16.00) Giappone-Polonia 0-1 (60′ Bednarek)

28 giugno (ore 16.00) Senegal-Colombia 0-1 (74′ Mina)

CLASSIFICA: Colombia 6, Giappone 4*, Senegal 4*, Polonia 3.



Giappone qualificato in virtù del criterio fair play.

OTTAVI DI FINALE:

30 giugno, ore 16.00 Francia vs Argentina 4-3 (13′ Griezmann, 41′ Di Maria, 48′ Mercado, 57′ Pavard, 64′ Mbappè, 68′ Mbappè, 90+3′ Aguero)

30 giugno, ore 20.00 Uruguay vs Portogallo 2-1 (7′ Cavani, 55′ Pepe, 62′ Cavani)

1° luglio, ore 16.00 Spagna vs Russia 1-1 (5-4 d.c.r) (2′ Ignashevich S. (A), 41′ Dzyuba)

1° luglio, ore 20.00 Croazia vs Danimarca

2 luglio, ore 16.00 Brasile vs Messico

2 luglio, ore 20.00 Belgio vs Giappone

3 luglio, ore 16.00 Svezia vs Svizzera

3 luglio, ore 20.00 Colombia vs Inghilterra

QUARTI DI FINALE:

6 giugno, ore 16.00 Francia vs Uruguay













