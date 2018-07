Ciclomercato 2019, la tabella con tutti gli affari e le trattative già concluse

Mese di agosto caldissimo non solo per le corse da disputare, ma anche per il ciclomercato, che come di consueto si apre a fine estate. Tante trattative, alcuni affari già conclusi ed ufficializzati: andiamo a scoprire la tabella con tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e le professional italiane in vista del 2019.

World Tour

SQUADRA ARRIVI CESSIONI AG2R La Mondiale Aurélien Paret-Peintre Astana Pro Team Bahrain – Merida Stephen Williams Franco Pelizotti BMC Racing Team (dal prossimo anno CCC) Bora-Hansgrohe Michael Kolar Dimension Data EF Education First – Drapac Julius van den Berg, James Whelan FDJ Jérémy Roy Lotto Soudal Harm Vanhoucke Movistar Team Mitchelton-Scott Robert Stannard QuickStep-Floors Remco Evenepoel, Kasper Asgreen Team Katusha Alpecin Team LottoNL-Jumbo Bram Tankink Team Sky Team Sunweb Ces Bool, Max Canter, Joris Nieuwenhuis Roy Curvers Trek Segafredo Matteo Moschetti Gregory Rast UAE Emirates

PROFESSIONAL ARRIVI CESSIONI Androni Giocattoli Sidermec Bardiani – CSF Nippo-Vini Fantini Giovanni Lonardi Wilier Triestina – Selle Italia













