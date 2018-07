Canoa slalom, Mondiali Junior e Under 23 2018: Elena e Falvio Micozzi regalano all’Italia il primo oro

Arriva la prima medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali Junior e Under 23 di canoa slalom, in corso di svolgimento ad Ivrea. A salire sul gradino più alto del podio sono i fratelli Elena e Falvio Micozzi, che trionfano nel C2 Mix junior.

La coppia azzurra ha dominato la finale imponendosi con il tempo di 113.77, battendo per oltre 7” l’equipaggio francese formato da Jules Bernardet e Doriane Delassus. Completa il podio la Spagna di Ainhora Lameiro e Pao Echaniz a 16.52. Quinta posizione invece per gli altri azzurri Francesca Malaguti e Marcello Semenza, che chiudono in 131.30 a 17.53 dalla vetta.

Un risultato cercato da tempo dai fratelli Micozzi con Elena, che con i suoi 15 è la più giovane atleta del mondiale, che è stata guidata dal 18enne Flavio. Ad inizio anno gli azzurri anno hanno infatti trascorso tre mesi proprio ad Ivrea per prepararsi al meglio e i risultati si sono visti. Nella gara U23, dove non era presente l’Italia, successo della Spagna di Miren Lazkano/David Llorente in 117.31, a 8.58 la Russia di Elizaveta Terekhova/Igor Mikhailov e a 9.61 la Cina di Wenpeng Wu/Jiahua Yan.

Foto: Federcanoa