Canoa slalom, i convocati dell’Italia per gli Europei junior/under23 di Ivrea. Occhio a Raffaello Ivaldi ed Elena Borghi

Si corre in casa, e non solo metaforicamente, per alcuni atleti azzurri: gli Europei junior/under23 di canoa slalom si terranno infatti ad Ivrea dal 17 al 22 luglio e per la nazionale italiana martedì 10 inizierà il ritiro preparatorio. Davide Ghisetti, chiamato ad un tour de force, essendo in gara fino a domenica ad Augusta con i senior in Coppa del Mondo, e Raffaello Ivaldi, che vivono a pochi chilometri dal centro piemontese, infatti, alloggeranno presso la propria abitazione e non con il resto del gruppo.

Tra gli under23 rientra alle gare nel kayak Jakob Weger dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle prime due tappe di Coppa del Mondo senior, mentre Raffaello Ivaldi sarà tra i favoriti nella canadese, mentre nella categoria junior sarà da tenere d’occhio Elena Borghi nella canadese.

Di seguito l’elenco completo dei convocati per raduno e manifestazione:

KAYAK MASCHILI U23:

ASD CANOA CLUB BOLOGNA: Marcello BEDA

IVREA CANOA CLUB: Davide GHISETTI

SPORTING KLUB MERANO: Jakob WEGER

KAYAK FEMMINILE U23:

ASD CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA: Eleonora LUCATO

CANADESE MASCHILE C1 U23:

M.M.C.S. CANOA FLUVIALE: Raffaello IVALDI

ASD CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA: Paolo CECCON

CANOANIUM CLUB SUBIACO ASD: Gabriele CIULLA

KAYAK MASCHILI JUNIORS:

SPORTCLUB MERANO ASD: Valentin LUTHER, Jacob LUTHER

ASD CANOA CLUB BOLOGNA: Leonardo GRIMANDI

KAYAK FEMMINILI JUNIORS:

CANOA CLUB FERRARA ASD: Marta BERTONCELLI, Francesca MALAGUTI, Elena BORGHI

CANADESE MASCHILE JUNIORS:

CANOANIUM CLUB SUBIACO ASD: Flavio MICOZZI

CANOA CLUB FERRARA ASD: Marcello SEMENZA

POLISPORTIVA CILENTO: Matteo DE FRANCO

CANADESE FEMMINILIE JUNIORS:

CANOA CLUB FERRARA ASD: Elena BORGHI, Marta BERTONCELLI

CANOANIUM CLUB SUBIACO ASD: Elena MICOZZI













Foto: Pier Colombo

