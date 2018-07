Canoa slalom, Europei junior/under23 Ivrea 2018: passano in semifinale Ivaldi, Ceccon e Lucato

Si sono appena concluse le eliminatorie delle prove under 23 della sessione mattutina agli Europei junior/under23 di canoa slalom in corso ad Ivrea: passano alle semifinali nel K1 femminile Eleonora Lucato e nel C1 maschile Raffaello Ivaldi e Paolo Ceccon, mentre nella stessa specialità va fuori Gabriele Ciulla.

Nel C1 maschile centrano la qualifica nella prima discesa sia Raffaello Ivaldi, ottavo in 86.68, che Palo Ceccon,18° in 89.78. Fuori Gabriele Ciulla, 40° in 98.09 nella prima discesa, e 22° in 96.72 nella seconda. Nel K1 femminile Eleonora Lucato ottiene il passaggio nella prima run in 95.43, crono che vale l’ottava posizione.

Nel pomeriggio le eliminatorie del C1 femminile e del K1 maschile, con Davide Ghisetti, Marcello Beda e Jakob Weger.













Foto: Nicole Fantini

robertosantangelo@oasport.it