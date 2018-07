Calcio, Europei 2020: i possibili convocati dell’Italia. Gli uomini su cui punterà Roberto Mancini

Smaltita la delusione enorme per la mancata qualificazione ai Mondiali 2018, che hanno visto trionfare la Francia in finale contro la Croazia, la Nazionale italiana si proietta verso il prossimo biennio con una parola d’ordine: rifondazione. Il ct Roberto Mancini avrà l’arduo compito di cancellare l’era Ventura e di restituire in breve tempo all’Italia il ruolo che merita in campo internazionale, rinverdendo una tradizione che ha sempre visto gli azzurri straordinari protagonisti nei principali tornei per nazioni.

Il trionfo ai Mondiali 2006 sembra lontanissimo nel tempo. Ed anche la finale ad Euro 2012 e il gruppo fantastico dell’Italia di Antonio Conte nel 2016 sono ormai da tramandare nel libro dei ricordi. Il presente, invece, è tutt’altro che rose e fiori. E Mancini sin da subito ha dovuto fare i conti con i problemi connessi all’assenza di un ricambio generazionale degno di nota dopo l’epoca dei fenomeni che hanno fatto la storia del calcio italiano. Il materiale umano a disposizione del tecnico di Jesi, tuttavia, non è affatto da disprezzare.

E il mix di giovani ed esperti a cui Mancini potrà attingere si presta ad essere plasmato con sapienza e sagacia tattica, lavorando sodo sugli schemi e sulle qualità morali dei ragazzi che si affacciano per la prima volta in Nazionale. Tra i pali il numero 1 sarà Gigio Donnarumma, che ha raccolto l’eredità di Buffon e punta a blindare la porta degli azzurri per il prossimo ventennio. Alle sue spalle, però, scalpitano Mattia Perin, nuovo acquisto della Juventus, e Alex Meret, che potrebbe presto diventare il portiere titolare del Napoli di Ancelotti. Difficile, invece, che ci sia ancora spazio per Salvatore Sirigu, mentre possono ambire ad un posto in rosa Andrea Consigli e Marco Sportiello.

Gli Europei 2020, inoltre, potrebbero essere l’ultima grande competizione in azzurro per Giorgio Chiellini, leader di una difesa che vedrà quasi certamente la presenza di Leonardo Bonucci e dei giovani Daniele Rugani, Mattia Caldara e Alessio Romagnoli, mentre sugli esterni Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi sembrano blindati sulla corsia destra e il trio composto da Mattia De Sciglio, Emerson Palmieri e Leonardo Spinazzola potrebbe giocarsi due posti per l’out mancino.

Sarà Marco Verratti, invece, a tenere il pallino del gioco in una linea di centrocampo che si appresta ad essere profondamente rivoluzionata. Jorginho, nuovo acquisto del Chelsea, potrebbe diventare il nuovo regista titolare, mentre i due romanisti Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante sono dotati di carisma e talento per diventare perni del gruppo agli ordini di Mancini. La vecchia guardia, però, non molla e Daniele De Rossi, appena rientrato in Nazionale, punta con decisione ad Euro 2020 quale ultima grande chance in azzurro per ripetere il trionfo dei Mondiali 2006, di cui è l’unico reduce. Ma anche Daniele Baselli, Rolando Mandragora e Matteo Politano rappresentano elementi dal sicuro avvenire, che non sfuggiranno di certo all’occhio attento di Mancini.

Patrick Cutrone, invece, sarà la speranza più grande del ct per l’attacco del futuro, mentre il presente è tutto per Mario Balotelli, ripescato in grande stile in Nazionale. Ciro Immobile, inoltre, si è conquistato la fiducia a suon di gol, mentre Andrea Belotti confida di ritrovarsi ai massimi livelli per tornare protagonista. Il numero 10 sarà quasi certamente Lorenzo Insigne, ma anche Federico Chiesa potrebbe presto diventare un titolare fisso, mentre Stephan El Shaarawy, Simone Verdi e Federico Bernardeschi si accingono a proiettarsi verso un futuro ancor più roseo, che potrebbe vederli brillare anche con la maglia azzurra.

Ecco l’elenco dei possibili convocati in vista degli Europei 2020:

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Alex Meret (Napoli)

DIFENSORI: Giorgio Chiellini (Juventus), Leonardo Bonucci (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Alessio Romagnoli (Milan), Mattia Caldara (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Mattia De Sciglio (Juventus), Emerson Palmieri (Chelsea)

CENTROCAMPISTI: Marco Verratti (PSG), Lorenzo Pellegrini (Roma), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Daniele De Rossi (Roma)

ATTACCANTI: Mario Balotelli (Nizza), Patrick Cutrone (Milan), Ciro Immobile (Lazio), Federico Chiesa (Fiorentina), Lorenzo Insigne (Napoli), Federico Bernardeschi (Juventus), Matteo Politano (Inter), Simone Verdi (Napoli)

CT: Roberto Mancini













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Photoplanet.am / Shutterstock.com