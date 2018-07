Belgio-Giappone, Mondiali 2018 in DIRETTA: Diavoli Rossi favoriti ma il Giappone punta al colpaccio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Belgio-Giappone, sesto degli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nei quarti di finale dove affronteranno la vincente di Brasile-Messico. I Diavoli Rossi partono con tutti i favori del pronostico, hanno espresso un grande gioco nella fase a gironi, chiudendo a punteggio pieno grazie al successo sull’Inghilterra ma non devono sottovalutare i nipponici, avversario molto ostico in grado di battere la Polonia e fermare sul pari il Senegal.

Hazard e compagni cercheranno di andare all’assalto con il loro gioco offensivo e di mettere in difficoltà la squadra giapponese che proverà a rispondere con la velocità e l’organizzazione di gioco. Si preannuncia una partita molto divertente in cui può succedere di tutto.

Si inizia alle ore 20.00.













