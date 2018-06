Volley, Nations League 2018: Italia inarrestabile, travolto (3-0) anche il Belgio!

Non si ferma più l’Italia di Davide Mazzanti che se non riuscirà a qualificarsi per la finale di Nanchino della Nations League avrà non pochi rimpianti per via di quel avvio ad handicap che sta costringendo le azzurre ad una grande (e probabilmente infruttuosa) rincorsa. Le azzurre, dopo la Thailandia, demoliscono con un altro 3-0 il Belgio che non è una squadra materasso come quella asiatica e comunque ha tentato in qualche modo di contrastare lo strapotere azzurro con qualche sporadico buono sprazzo di volley, risultando poco efficace in attacco e in ricezione.

Mazzanti conferma cinque delle sei titolari di ieri preferendo Cambi a Malinov in cabina di regia. Primo set con punteggio ad elastico. Le azzurre scattano avanti prima 11-7 e poi, raggiunte a quota 13, ancora 19-13 con Pietrini scatenata in battuta (tre ace consecutivi). Il Belgio non si dà per vinto e torna nuovamente sotto (21-20). Si gioca punto a punto ma nel finale un muro di Pietrini e un primo tempo di Danesi (fra le migliori in campo) regalano il set all’Italia (25-22).

Nel secondo set partenza a razzo della squadra azzurra che si porta sull’8-2 e lascia a distanza di sicurezza le rivali. Egonu sale in cattedra, Bosetti svolge al meglio il suo compito e non c’è partita. Il Belgio subisce in fase cambio-palla e l’Italia resta avanti nettamente fino al 22-15 e nel finale non ha problemi a chiudere con il punteggio di 25-18.

Il terzo parziale assomiglia al primo: azzurre apparentemente padrone del campo e avanti 7-2, poi il Bel Paese, che ha Lubian in campo al centro per Chirichella, si rilassa e si fa raggiungere dal Belgio che ritrova la difesa e il contrattacco, sull’11-11. Le azzurre ritrovano lo smalto e sfruttano qualche errore di troppo delle rivali per il 16-12 ma il Belgio non molla. Un ace delle Janssens è l’ultimo sussulto della squadra belga che si riporta a -2 (21-19) poi solo Italia nel finale con contrattacco e muro che fruttano il 25-19 finale, che regala l’ennesimo successo di questa seconda fase di Nations League alle azzurre. Domani ci sarà il Brasile, imbattuto.