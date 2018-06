Volley, Italia: una squadra di serie B senza le stelle. Figuracce in Nations League, mancano Zaytsev e Juantorena. Final Six lontane

Senza le stelle siamo… dei terrestri. Senza i nostri campioni siamo purtroppo una squadra di seconda/terza fascia a livello internazionale. Priva dei fenomeni Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena, senza poter contare nemmeno su un titanico libero come Massimo Colaci e su un meraviglioso palleggiatore come Simone Giannelli, l’Italia si è sciolta come neve al sole e ha palesato un livello tecnico purtroppo non all’altezza di una competizione come la Nations League 2018 di volley maschile.

Gli azzurri sono stati a tratti inadeguati, a Seoul hanno annaspato contro modeste avversarie, sono andati in difficoltà nei vari fondamentali e hanno messo in mostra un gioco di bassissimo spessore con cui non si può sperare di fare strada in certe competizioni. Con questo assetto siamo purtroppo una formazione B, purtroppo è un dato di fatto. Abbiamo sudato contro la Cina, siamo stati costretti al tie-break dalla cenerentola Corea del Sud (0 vittorie nelle prime 11 partite, non c’era neanche la scusa del supporto del pubblico visto che il palazzetto era semi deserto), siamo stati presi a pallate dall’Australia: una Nazionale che punta ai vertici internazionali si sarebbe dovuta imporre in ogni circostanza senza troppi problemi, noi abbiamo sofferto per due giorni e poi siamo crollati inesorabilmente.

L’Italia non può e non deve permettersi certi passi falsi, non può incappare in certe figuracce tecniche per storia, blasone e caratura del movimento. La realtà dei fatti, però, ci fa capire che non possiamo avere una squadra B come accadeva ai bei tempi: se vengono tolte determinate carte, crolla tutto il castello e non si riescono a vincere nemmeno delle partite teoricamente agevoli contro squadre lontanissime dal ranking. I tanti errori al servizio e in attacco in cui siamo incappati contro i canguri, le troppe disattenzioni esibite contro i padroni di casa, un preoccupante black-out: questi saranno purtroppo i ricordi che ci porteremo a casa dalla lunga trasferta in Asia.

Mancano troppo le bordate dello Zar, la classe della Pantera, i voli del Ministro della Difesa, le mani fatate del baby fenomeno. Ed è mancata anche la sostanza di Filippo Lanza, l’uomo che doveva trascinarci in questa circostanza ma che ha sofferto tantissimo fino a sedersi in panchina contro l’Australia. Siamo aggrappati a quattro-cinque uomini e a un sestetto titolare già predefinito senza la possibilità di cambiare più di tanto: Michele Baranowicz e Luca Spirito (soprattutto) si sono rivelati non all’altezza in cabina di regia, Gabriele Nelli si è purtroppo acceso solo a tratti nel ruolo di opposto, Luigi Randazzo ha steccato tanto di banda dove invece si è ben espresso Gabriele Maruotti (l’unica nota lieta del weekend).

Sulla carta dovevamo dominare a Seoul per avvicinarci alla Final Six e invece gli atti conclusivi sono lontanissimi. L’Italia occupa la settima posizione in classifica generale a una vittoria di distacco da Polonia, Brasile e Serbia. Servono tre successi nel weekend conclusivo di Modena contro le corazzate Russia, USA, Francia per sperare nella qualificazione tenendo presente che si dovrà giocare lo scontro diretto tra i Campioni del Mondo e i Campioni Olimpici. Dovrebbero ritornare Zaytsev, Juantorena e Colaci mentre la situazione fisica di Giannelli dovrà essere valutata. L’Italia può riuscire nell’impresa a patto di tornare quella di un mese fa quando a Kraljevo surclassava Germania, Brasile e Serbia: sembra passata un’eternità.













(foto FIVB)