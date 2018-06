Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: azzurri sempre in corsa per le medaglie. Matteo Evangelisti scatenato nell’RS:X!

Altra giornata positiva per i velisti azzurri a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo. Oggi sono state disputate due prove per tutte le classi, con l’RS:X femminile che ha ancora una regata in meno, che anche oggi non è stato possibile recuperare.

Marco Gallo ha perso qualche posizione oggi nel Laser Standard, scivolando al settimo posto della classifica generale. Oggi l’azzurro ha ottenuto un ottavo e un dodicesimo posto (quest’ultimo scartato), arrivando così ad un totale di 32 punti. Immediatamente alle sue spalle, con 36, c’è Giovanni Coccoluto, che ha sì vinto la seconda regata di giornata (secondo successo su sei regate), ma nella prima ha raccolto un dodicesimo posto. In vetta prende il largo lo spagnolo Joaquin Blanco Albalat, anche oggi costante con un settimo (scartato) e un secondo posto, precedendo con 11 punti il cipriota Pavlos Kontides, a 22 (4-7 oggi).

Hanno perso la vetta della classifica le azzurre del Laser Radial. Oggi è stata la giornata della greca Athanasia Fakidi, vincitrice di entrambe le prove disputate e balzata pertanto al comando con 12 punti. Alle sue spalle c’è la turca Nazli Cagla Donertas con 16 (2-3 oggi), poi Silvia Zennaro, che insegue a 18 punti dopo un sesto e un settimo posto (scartato). Joyce Floridia è a un punto dalla compagna di squadra, al termine di una giornata che l’ha vista chiudere quinta e ottava (scartato) nelle due prove disputate.

Grande giornata per i ragazzi dell’RS:X. Matteo Evangelisti ha brillato oggi, con un secondo e un primo posto, risultati che gli hanno consentito di salire al terzo posto della classifica generale con 12 punti, ad una lunghezza dal compagno Mattia Camboni, che oggi ha ottenuto un quarto e un terzo posto. Italiani in piena lotta per le medaglie, perché al comando c’è il francese Louis Giard con 9 punti, dopo una vittoria e un nono posto (scartato).

È in piena corsa per la medaglia d’oro Flavia Tartaglini. Oggi la velista romana è scesa al terzo posto della generale, dopo un quinto e un quarto posto nelle due prove disputate. Per l’azzurra il totale è di 16 punti, a -6 dalla spagnola Blanca Manchon Dominguez, oggi prima e terza. Saldamente al quinto posto Veronica Fanciulli, ora a 26 punti dopo un buon terzo posto seguito da un ottavo.











Foto: pagina Facebook Ilaria Paternoster