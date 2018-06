Pallanuoto, Super Final World League 2018: i risultati dei quarti di finale. Nel big match la spunta l’Ungheria ai rigori

Quarti di finale per la Super Final di World League: è andato in scena oggi in terra magiara lo splendido big match tra i padroni di casa dell’Ungheria e i campioni olimpici della Croazia. La partita si è decisa ai rigori e a spuntarla sono stati i beniamini di casa. Vincono Spagna e Montenegro, come da pronostico, mentre il Giappone sorprende gli Stati Uniti. Andiamo a riepilogare i risultati odierni.

MONTENEGRO-KAZAKISTAN 14-6 (5-2, 2-2, 5-1, 2-1)

Montenegro: Lazovic, Dr. Brguljan 2, B. Banicevic, M. Petkovic, Vidovic 1, Dj. Radovic, M. Janovic 2, Djurdjic 2, A. Ivovic 3, Misic 1, Draskovic 1, Spaic 2, Kandic. All. Gojkovic

Kazakistan: Shlemov, Medvedev, Akhmetov, Pilipenko, Aubakirov 1, Shmider, Shakenov 1, Godoyanyuk, Ukumanov 2, Ruday 2, Manafov, Verdesh, Lipilin. All.

Arbitri: Szekely (Hun) e Stankevitch (Usa)

Note: sup. num. Montenegro 5/11, Kazakistan 1/10. Rigori Montenegro 2/2

AUSTRALIA-SPAGNA 4-9 (2-1, 0-1, 0-2, 2-5)

Australia: Porter, Campbell 1, B. Edwards, Kayes 1, Power, Elphick, Roach, Younger, A. Ford, Putt, Hollis 1, Brooks 1, Hrysanthos. All. E. Fatovic

Spagna: Lopez Pinedo, Munarriz 1, Granados, De Toro, S. Cabanas, Larumbe 1, F. Fernandez 1, Español 2, Tahull 2, Perrone, Mallarach 1, A. Bustos 1, Lorrio. All. D. Martin

Arbitri: Alexandrescu (Rou) e Tiozzo (Cro)

Note: sup. num. Australia 2/10, Spagna 2/7. Rigori: Spagna 2/2

Risultato bugiardo quello tra Australia e Spagna, gli Aussie Sharks restano in partita fino a metà dell’ultimo quarto quando Brooksmette dentro la rete del 4-5. Il finale, però, è tutto della Roja, che piazza un parziale di 4-0 aperto dalla rete su rigore di Español. Vanno poi a segno Larumbe, Alejandro Bustos e, a 27’’ dalla fine, Tahull per il 9-4 finale.

UNGHERIA-CROAZIA 10-8 d.t.r. (1-1, 1-1, 3-2, 1-2; 4-2 ai rigori)

Ungheria: V. Nagy, Angyal 1, K. Manhercz, Zalanki 2, Vamos 1, Mezei, D. Jansik, Ge. Kovacs, Erdelyi, Batori, Bedo 2, Pohl, Kardos. All. Marcz

Croazia: Bijac, Benic, L. Fatovic, Krapic 1, Milos 2, Buljubasic, Vukicevic 1, Buslje 1, Basic, J. Vrlic 1, Setka, J. Garcia, Marcelic. All. Tucak

Arbitri: Colominas (Esp) e Flahive (Aus)

Note: sup. num. Ungheria 2/7, Croazia 3/12. Sequenza rigori: Vamos gol, Vukcevic gol, Zalanki gol, Benic gol, Batori gol, J. Garcia traversa, Erdelyi gol, L. Fatovic parato

GIAPPONE-STATI UNITI 11-10 (2-3, 4-3, 2-1, 3-3)

Giappone: Tanamura, Adachi 2, Koppu 1, Shiga 1, Yoshida, Suzuki, Miyazawa, Takata, Arai 2, Y. Inaba 2, Okawa 2, Araki 1, Fukushima. All. Omoto

Stati Uniti: Baron, Hooper 1, M. Vavic, Obert 1, Hallock 4, Cupido 2 (1 rig.), Daube, Roelse, Bowen 1, Ramirez, J. Smith, Irving 1, Wolf. All. D. Udovicic

Note: sup. num. Giappone 5/16, Stati Uniti 3/11. Rigori: Stati Uniti 1/1

Foto: katacarix / Shutterstock.com