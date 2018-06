Motocross, GP Ottobiano 2018: Tony Cairoli spera nel tracciato di casa per fermare l’incontenibile Jeffrey Herlings

Tony Cairoli ha iniziato a rendersi conto che no, Jeffrey Herlings quest’anno non scherza affatto. L’olandese sta sbriciolando ogni record e ogni avversario e per il nostro portacolori c’è un solo e chiaro obiettivo: spezzare l’egemonia del giovane olandese sin da subito, altrimenti il Mondiale MXGP 2018 si può già ampiamente definire chiuso.

Dopo l’ennesima vittoria di Herlings nel Gran Premio di Francia di Saint Jean d’Angely, il margine tra i due rivali si è allungato fino a 62 punti, un gap che non ammette repliche e che, come detto, deve essere ridotto in fretta. I numeri del classe 1994, tuttavia, non lasciano grandi speranze anche ad un nove volte campione del mondo come Cairoli: 10 Gran Premi disputati, 20 manche corse, 16 vinte da Herlings con tre secondi posti ed un terzo, ed un filotto aperto di nove, sì avete letto bene, nove successi consecutivi (e 13 delle ultime 14).

Se numeri, condizione attuale, e fiducia, sono tutti dalla parte dell’olandese della KTM, a Cairoli non rimane che confidare nel pubblico di casa per provare a rilanciarsi in questo Mondiale 2018. Si correrà, infatti, il FIAT Professional MXGP of Lombardia ad Ottobiano in provincia di Pavia. Sui 1575 metri del sabbioso tracciato italiano il campione siciliano cercherà di bissare la doppietta di un anno fa ben sapendo che, altrimenti, Herlings sarà pressochè impossibile da andare a riprendere.

Tra le altre categoria che saranno di scena ad Ottobiano, nella MX2 vivremo il consueto duello tra il letto Pauls Jonass e lo spagnolo Jorge Prado, distanziati da appena 16 punti in classifica, con un equilibrio che sta davvero regalando grandi emozioni nella categoria più leggera. Tornano a gareggiare anche le donne della WMX con la nostra Kiara Fontanesi che proverà ad avvicinarsi alla leader della classifica, la neozelandese Courtney Duncan, che la precede di 22 punti.

PROGRAMMA GP OTTOBIANO 2018*

Sabato 16 giugno

ore 10.30 Prove libere WMX – 35 minuti

ore 11.30 Prove libere MX2 – 25 minuti

ore 12.00 Prove libere MXGP – 25 minuti

ore 14.00 Prove cronometrate MX2 – 25 minuti

ore 14.40 Prove cronometrate MXGP – 25 minuti

ore 15.25 Gara-1 WMX – 20 minuti + 2 giri

ore 16.25 Qualifying Race MX2 – 20 minuti + 2 giri

ore 17.10 Qualifying Race MXGP – 20 minuti + 2 giri

Domenica 17 giugno

ore 10.25 Warm-up MX2 – 15 minuti

ore 10.45 Warm-up MXGP – 15 minuti

ore 11.30 Gara-2 WMX – 20 minuti + 2 giri

ore 13.15 Gara-1 MX2 – 30 minuti + 2 giri

ore 14.15 Gara-1 MXGP – 30 minuti + 2 giri

ore 16.10 Gara-2 MX2 – 30 minuti + 2 giri

ore 17.10 Gara-2 MXGP – 30 minuti + 2 giri

*orari ancora non definitivi

Foto: Valerio Origo