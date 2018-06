LIVE Trento-Milano, gara-5 Finale A1 basket in DIRETTA: risultato e aggiornamenti in tempo reale

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino, gara-5 della Finale Scudetto di Serie A.

La serie torna al Mediolanum Forum di Assago sul 2-2, dopo che entrambe le formazioni hanno vinto le loro coppie di partite in casa (gara-1 e gara-2 per Milano, gara-3 e gara-4 per Trento). Nella storia delle finali scudetto al meglio delle 7 gare, questa sequenza si è verificata, prima d’ora, per tre volte, e cioè nel 2013-14 (Milano-Siena), nel 2014-15 (Reggio Emilia-Sassari) e nel 2015-16 (Milano-Reggio Emilia).

Milano arriva a questo appuntamento con la voglia di riscattare il tracollo di gara-4, in cui, dal 42-53, è andata in tilt, subendo un devastante parziale di 31-4. Sottolinea Simone Pianigiani che la sua squadra deve migliorare nella capacità di fermare simili emorragie con un tiro, un fallo, due tiri liberi. C’è attenzione per la ferita riportata da Kaleb Tarczewski nel corso del terzo quarto di gara-4.

Trento, invece, è pervenuta al pareggio volando sulle ali di Shavon Shields, quarto uomo a segnare più di 30 punti in due gare di finale (prima di lui ci riuscirono Charles Kupec, mortifero tiratore della Milano di fine Anni ’70, Oscar Schmidt, la Mao Santa del Brasile che Caserta amava, e Sasha Danilovic, ancora oggi un dio per Bologna virtussina). Toto Forray, tuttavia, ripete un semplicissimo mantra: “grande carica, ma piedi ben piantati a terra”.

