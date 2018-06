Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2018: ad Agliè si assegna la maglia tricolore. Elisa Longo Borghini vuole difendere il titolo

Domenica 24 giugno si svolgeranno i Campionati Italiani 2018 di ciclismo femminile. Sulle strade piemontesi si assegnerà la nuova maglia tricolore, con le migliori atlete azzurre che si daranno battaglia su un percorso impegnativo di 117 km da Rivoli da Agliè. Andiamo quindi ad analizzare il percorso e le favorite dei Campionati Italiani 2018 femminili.

Percorso

La prima parte è quella più facile, con una trentina di chilometri di falsopiano, poi iniziano le difficoltà altimetriche. Nella parte centrale c’è un continuo saliscendi con una serie di strappi abbastanza duri, tra cui quello di Rivoli, Fiano e Rocca Canavese. A circa 30 km dal traguardo inizia la salita di Forno Canavese, sei km con qualche tratto impegnativo, che faranno un’importante selezione in gruppo. La strada è poi praticamente tutta in discesa fino allo strappo finale del Castello di Agliè.

Favorite

Elisa Longo Borghini è la campionessa in carica e considerando la difficoltà del percorso sarà la grande favorita anche per questa edizione. La 26 piemontese può infatti fare la differenza in salita, soprattutto sullo strappo finale, che può ricordarle quello della Strade Bianche, vinta lo scorso anno. Un’atleta che sta facendo faville in questa stagione è Marta Bastianelli, che potrà sfruttare il suo grande spunto veloce per beffare tutte nel finale. In questo senso bisogna inserire nel novero delle favorite anche la veterana Giorgia Bronzini, reduce da due secondi posti in Gran Bretagna, ed Elena Cecchini, alla caccia del poker tricolore. Attenzione però anche alla soprese, viste le tante giovani italiane che si stanno mettendo in luce negli ultimi mesi.

Foto: Valerio Origo