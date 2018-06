Ciclismo, Campionati Italiani 2018: si assegna il Tricolore. Moscon, Ulissi e Nibali i protagonisti più attesi

Fabio Aru, assente a Darfo Boario Terme dopo la delusione e i problemi fisici al Giro d’Italia, rimette in palio la sua maglia Tricolore: si assegna oggi infatti il titolo ai Campionati Italiani di ciclismo al maschile tra gli Élite. La corsa si sviluppa su 234 km con partenza ed arrivo sempre nella località lombarda: percorso da classica, con il durissimo strappo al 17% di Via Cornaleto a farla da padrone (ultimo scollinamento a 3 chilometri dal traguardo). Si torna ad assegnare il titolo a Darfo Boario Terme a distanza di due anni: nel 2016 trionfò Giacomo Nizzolo, ma ora l’altimetria non sembra favorire i corridori veloci.

Una sfida a due attesissima, sia per quanto riguarda i bookmakers che per gli addetti ai lavori. I grandissimi favoriti infatti sono due dei talenti più puri del ciclismo del Bel Paese: Gianni Moscon, 24enne del Team Sky, e Diego Ulissi, 28enne della UAE Emirates. Caratteristiche diverse, ma entrambi hanno dimostrato nelle scorse settimane un’ottima condizione tra Giro di Svizzera e Giro del Delfinato. Se Moscon può fare la differenza in salita, Ulissi potrebbe tenere la corsa chiusa per poi dominare in volata in un gruppo ristretto.

Il terzo incomodo però è di quelli davvero scomodi. Si tratta di Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto ha già trionfato per due anni nella manifestazione e cerca l’ennesimo colpaccio in vista di un Tour de France dov’è atteso come gran protagonista. Il Tricolore sulle spalle potrebbe dare, come nel 2014, una spinta in più per cercare l’impresa. Servirà uno scatto in stile Milano-Sanremo per beffare tutti.

Tanti sono anche i nomi di possibile sorprese. Da Elia Viviani (Quick-Step Floors) che si è detto pronto a tener duro (sarà difficile, se non impossibile per il veneto), passando per Enrico Battaglin (Lotto Jumbo) e Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida). Sarà sicuramente corsa spettacolare e piena di attacchi, visto che molto difficilmente le squadre riusciranno ad organizzarsi al meglio.

Foto: Valerio Origo