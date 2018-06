Basket: Milano dopo lo Scudetto c’è l’Europa. Tra conferme e nuovi arrivi (Della Valle)

L’Olimpia Milano ha conquistato da pochi giorni il suo ventottesimo Scudetto al termine di una bellissima serie finale contro Trento. È calato dunque il sipario sul campionato italiano con il trionfo della grande favorita di inizio stagione e di una squadra che ha saputo offrire il meglio della sua pallacanestro proprio nel momento più importante, quello dei playoff.

Non è stato un anno semplice per Milano, con una stagione regolare vissuta con troppi alti e bassi e alla fine chiusa al secondo posto. In mezzo un’Eurolega che ha tolto tante energie, ma che aveva visto l’Olimpia fuori dai giochi dopo il girone d’andata e poi la clamorosa eliminazione in Coppa Italia nei quarti contro Cantù. Tanti infortuni, voci di mercato già a marzo che potevano minare le certezze della formazione di Simone Pianigiani, che invece si è ricompattata e alla fine ha vinto meritatamente.

Ora è anche il momento della riflessione, perchè Milano non può rifondare un’altra volta e anche la stessa società lo sa. Qualche innesto, come Amedeo Della Valle (confermato da Livio Proli) e le giuste valutazioni su quei giocatori il cui futuro sembrava già scritto a marzo. Uno su tutti Andrew Goudelock, MVP delle finali (la sua stoppata in gara5 è la giocata Scudetto), che sembrava un sicuro partente prima di giocare dei playoff da grandissimo protagonista.

L’americano potrebbe restare, magari con un ruolo da sesto uomo, pronto a spaccare le partite dalla panchina. Già nella giornata di oggi si saprà molto di più, visto l’incontro tra societá e il “Mini Mamba”. Poi sarà il tempo di decidere anche sui possibili arrivi di Mike James, Nemanja Nedovic e Jeff Brooks. Nomi caldi per il mercato milanese, che avrà molto il marchio di Simone Pianigiani, che aumenta i suoi poteri dopo l’addio del GM Flavio Portaluppi. Al posto di un uomo storico della società Olimpia arriverà Alberto Rossini, ma è quasi scontato che l’ex tecnico di Siena avrà un peso molto importante sulle scelte di mercato dell’Emporio Armani.

Non bisogna poi dimenticare che in campionato vuole almeno sei italiani a referto e proprio per questo l’Olimpia punterà moltissimo su Amedeo Della Valle, definito un giocatore importante sia per il campionato che per l’Europa. Proprio l’Eurolega è ora il grande obiettivo della società del patron Giorgio Armani. Dopo anni di grandi delusioni, vissuti quasi nell’anonimato, Milano vuole essere protagonista nella massima manifestazione continentale. Ci sarà una rosa lunga, pronta a lottare su due fronti e soprattutto competitiva per provare a centrare l’obiettivo prime otto al termine della stagione regolare. Tutto questo senza dimenticare di vincere in Italia, che resta sempre il tassello più importante per la miglior riuscita di una stagione. L’Olimpia vuole crescere ancora e pensa in grande.

Credit: Ciamillo