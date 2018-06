Mondiali 2018: chi vincerà la Coppa del Mondo? Le favorite e le quote dei book-makers

Mancano pochissime ore all’inizio del Campionato Mondiale di calcio 2018, giunto alla 21^ edizione, che si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. I match che infiammeranno la prima parte dell’estate sportiva prenderanno il via con la partita d’esordio tra Russia e Arabia Saudita alle 17.00 di giovedì.

Sono 32 le squadre qualificate alla fase finale: oltre alla Russia (qualificata di diritto in qualità di paese ospitante) parteciperanno alla Coppa del Mondo FIFA 2018 Brasile, Iran, Giappone, Messico, Belgio, Corea del Sud, Arabia Saudita, Germania, Inghilterra, Spagna, Nigeria, Costa Rica, Polonia, Egitto, Islanda (debuttante), Serbia, Francia, Portogallo, Uruguay, Argentina, Colombia, Panama (debuttante), Senegal, Marocco, Tunisia, Svizzera, Croazia, Svezia, Danimarca, Australia e Perù, tutte qualificate tra marzo e novembre 2017. L’Italia, eliminata dalla Svezia, è invece l’unica delle 8 nazionali vincitrici di un Mondiale che mancherà all’appuntamento calcistico più importante della stagione.

Quale sarà la squadra ad alzare l’ambita coppa? Vediamo cosa si aspettano i book-makers e tutte le quote più interessanti delle scommesse antepost.

Tra le favorite tre spiccano sulle altre, Brasile-Germania-Spagna, a comporre il virtuale podio dei Mondiali, seguite ai piedi del podio da Francia, Argentina, Belgio e Inghilterra. Andiamo quindi a vedere, squadra per squadra, a quanto è quotata la loro vittoria.

Brasile: non c’è rassegna iridata in cui i Pentacampeõnes non siano in cima ai pronostici, ma questa volta la selezione di Tite, dopo aver dominato il girone sudamericano di qualificazione, può davvero centrare il bersaglio grosso (che sarebbe il sesto). C’è poi la questione dell’onore da riscattare: l’ultima immagine della formazione sudamericana è quella della sconfitta ai Mondiali casalinghi per 7-1 con la Germania in semifinale. Il primo obiettivo del portento Neymar e dei suoi compagni sarà quindi cancellare dalla memoria dei loro tifosi quell’amara sconfitta. La vittoria del Brasile è quotata 5.00, l’osservato speciale Neymar è quotato 10.00 come capocannoniere del Torneo.

Germania: con 4 Coppe del Mondo in bacheca, i campioni in carica della Germania puntano al bis, come il Brasile nel 1958-1962. Ma la Nazionale tedesca non è solo l’attuale detentrice del Trofeo: record di 10 vittorie su 10 e 43 gol realizzati nelle gare di qualificazione ai Mondiali 2018, la selezione teutonica sta dominando la scena internazionale da diversi anni, come dimostra la vittoria della Confederation Cup lo scorso anno con la “di fatto” seconda squadra, un’organizzazione tattica che vede in Joachim Löw il proprio perno, visto che Russia 2018 sarà il sesto grande Trofeo internazionale da CT e fin qui ha sempre raggiunto le semifinali. Da domani arriverà la parte più dura, ma la Germania sembra avere tutte le carte in regola per regalare grandi emozioni. Germania vincente Mondiale a 5.75

Spagna: le Furie Rosse iberiche, vincitrici nel 2010, sono reduci da un pessimo Campionato Mondiale 2014, dove non riuscirono nemmeno a superare il girone. Per la quindicesima volta al Mondiale, la vittoria della Spagna è fissata a quota 7.00. Record di minor numero di reti concesse agli avversari durante le qualificazioni europee a Russia 2018 (3 in 10 partite), la Spagna vorrà dimostrare che gli scorsi 4 anni sono stati solo una tappa nel processo di transizione dopo la generazione che in pochi anni aveva vinto tutto (due Europei e un Mondiale tra 2008 e 2012). L’aggiunta di nuovi giovani già affermati a livello di club non potrà che renderla un avversaria più che temibile nella fase finale del Campionato.

Francia: sesta partecipazione consecutiva per i galletti, che mancano alla vittoria da 20 anni, ovvero dal Mondiale di casa del 1998. I Bleus sono alla terza grande competizione internazionale con Didier Deschamps in panchina e, dopo l’amara sconfitta all’Europeo 2016 con il Portogallo di Cristiano Ronaldo, sono ripartiti al meglio: la potenziale Generazione d’Oro dei giovani transalpini sembra ormai matura per l’appuntamento con il destino, e un loro trionfo in finale è dato a 7.50. È inoltre francese il primo potenziale concorrente alla coppia Neymar-Messi nella classifica dei capocannonieri, Antoine Griezmann, dato a 12.00.

Argentina: la Celeste ha un unico obiettivo in mente: il riscatto dopo la finale del 2014, persa 1-0 contro la Germania. L’Argentina, vincitrice del titolo nel 1978 e nel 1986, punta anche a raggiungere i tedeschi nel numero di finali, 4 contro 5 degli europei. Ad ora non sembra poter impensierire la triade Brasile-Germania-Spagna, viste le non poche difficoltà incorse durante la fase di qualificazione: è stata la squadra meno prolifica nelle qualificazioni ai Mondiali 2018, fatta eccezione per la Bolivia. La quota scommesse sull’Argentina vincente Mondiale è a 8.00, a 10 quella della Pulce Leo Messi capocannoniere. L’asso sudamericano ha lanciato la propria personale sfida al destino, che lo ha privato finora del Trofeo più importante, e all’ex compagno di squadra al Barcellona Neymar, con lui il favorito al titolo di capocannoniere.

Belgio: al pari della Germania il Belgio detiene il record di reti segnate nelle ultime qualificazioni europee (43), ma a differenza dei tedeschi non ha mai vinto un Titolo Mondiale e non è mai andata oltre il quarto posto. Data comunque come possibile favorita, la vittoria della Nazionale allenata da De Bruyne sale a quota 12.00.

Inghilterra: la squadra britannica è una delle favorite dei book-makers a quota 18.00, nonostante vanti nel proprio palmares un unico titolo vinto (nel 1966), un solo successo negli ultimi 8 match disputati nella fase finale del torneo e un unico accesso alla fase ai quarti di finale nel 1990 dopo l’anno della vittoria.

Foto: Thiago Dias Rodrigues / Shutterstock.com