Tour of the Alps 2018: sarà un momento chiave per la stagione di Fabio Aru

Dopo aver provato per due anni consecutivi l’assalto al Tour de France, Fabio Aru ha scelto il Giro d’Italia come grande obiettivo del 2018, dopo che lo scorso anno aveva dovuto rinunciarvi per infortunio. Prima, però, il sardo passerà dal Tour of the Alps, una breve corsa a tappe che sulle strade del Tirolo che può dare le prime risposte ai protagonisti più attesi della Corsa Rosa.

Per ora, la stagione di Aru non è stata facile. Rispetto alle abitudini, ha trovato subito una buona condizione di forma. Il 12esimo posto in classifica generale alla Tirreno-Adriatico dovrebbe essere sinonimo di una buona base su cui lavorare proprio in vista del Giro, dove avrà bisogno di tutta la brillantezza necessaria per provare a primeggiare sulle tre settimane dopo la Vuelta del 2015, primo e ultimo GT che è stato in grado di conquistare. Da lì, però, ha partecipato al Giro di Catalogna, dove è stata costretto al ritiro dopo una caduta che gli ha causato dei problemi ad una gamba.

Ora avrà l’opportunità di testarsi nuovamente, sfruttando anche un percorso davvero impegnativo messo a disposizione degli organizzatori, anche con la finalità di aiutare coloro che si vogliono preparare al Giro. Ad Aru, come agli altri big attesi alla partenza di Gerusalemme, non chiede di vincere tappe o la classifica. Per tutti l’obiettivo è quello di testare la gamba in corsa e misurare la propria preparazione, magari osservando anche da vicino gli avversari diretti. Anche per questo motivo, l’ex Giro del Trentino è un momento fondamentale della sua stagione: proprio su queste strade Fabio potrebbe capire, a meno di un mese dal Giro, quali possano essere le sue ambizioni nella corsa cui tiene di più, dove è salito sul podio nel 2015, all’ultima partecipazione, alle spalle di Alberto Contador.













Foto: Comunicato Stampa UAE Emirates – Lorenzo Fizza Verdinelli