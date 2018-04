LIVE Pagelle Juventus-Real Madrid, Champions League in DIRETTA: i bianconeri sfidano la corazzata di Cristiano Ronaldo

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI JUVENTUS-REAL MADRID

Buonasera e bentrovati alle PAGELLE LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri di Massimiliano Allegri vanno a caccia dell’impresa e di rivincite dopo la sconfitta nella Finale di Cardiff dell’anno scorso.

Reduce dalla qualificazione sofferta contro il Tottenham, i campioni d’Italia dovranno superarsi per non subire le iniziative della squadra campione d’Europa in carica, guidata da un Cristiano Ronaldo sempre più convincente nel ruolo di punta centrale. Grazie all’apporto del portoghese, le Merengues sono riuscite a risollevarsi da un inizio di stagione complicato e, giunte a questo della Champions, sono una compagine difficilissima da affrontare per qualità ed esperienza. Sulla sponda juventina saranno decisive le prestazioni di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, grande ex della partita, che sognano di trovare le marcature e mettere sui binari favorevoli la sfida con i Blancos. Si prospetta dunque un match molto interessante.

OASport vi offre le PAGELLE LIVE di Juventus-Real Madrid, match d’andata dei quarti di finale di Champions League: valutazioni in tempo reale e commenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento!

JUVENTUS (4-3-2-1)

Buffon 6

De Sciglio 6

Barzagli 6

Chiellini 6

Alex Sandro 6

Khedira 6

Bentancur 6

Matuidi 6

Douglas Costa 6

Dybala 6

Higuain 6

All. Allegri 6

Real Madrid (4-3-1-2): K. Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zidane













