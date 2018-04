LIVE Calcio femminile, Moldavia-Italia in DIRETTA: azzurre, serve la goleada verso i Mondiali 2019

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale di Moldavia-Italia di calcio femminile. Oggi, alle ore 12.00 italiane (le 13.00 locali) la Nazionale Italiana scenderà in campo sul rettangolo di gioco del Stadionul CPSM di Vadul lui Vodă nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019.

La formazione di Milena Bertolini, in vetta la raggruppamento 6 a punteggio pieno, va in cerca dei tre punti e dei gol in questa trasferta moldava. Il 5-0 (contro le moldave) di La Spezia, nel primo incontro del girone, dimostra che le azzurre possono puntare a questo obiettivo, oltre che ovviamente alla vittoria per confermarsi in prima posizione.

La nostra diretta live inizierà con l’annuncio delle formazioni ufficiali. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 12.00. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale integrale in tempo reale! (Foto: Profilo Twitter FIGC)













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA