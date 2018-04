Italia-Francia, Coppa Davis 2018: ultima giornata (domenica 8 aprile). Programma, orari e tv. Ultimi due singolari

Domani si chiuderà la sfida dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia: a Genova andranno in scena gli ultimi due singolari. Ad aprire le danze sarà la sfida tra i due numeri uno, con Fabio Fognini, chiamato alla terza battaglia in tre giorni per riagganciare i transalpini, che se la vedrà con Lucas Pouille, nella partita tra i due tennisti usciti vincitori dagli incontri di venerdì.

A seguire, in caso di vittoria di Fabio Fognini, ci sarà la decisiva sfida tra i numeri due: Andreas Seppi, autore di una rimonta incompleta all’esordio, si troverà di fronte Jeremy Chardy, sconfitto in quattro partite venerdì dal nostro Fognini. Ci sarà bisogno di ricorrere al quinto match per determinare la semifinalista di Davis? Tra meno di 24 ore lo sapremo.

Come già avvenuto in questi primi due giorni ad assicurare la diretta tv della sfida sarà Supertennis, che trasmetterà anche la diretta streaming sul sito supertennis.tv. Infine, come è sempre stato per tutte le sfide italiane di Coppa Davis, OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale degli incontri. Di seguito il programma completo delle sfide di domani.

PROGRAMMA

Domenica 8 aprile

Italia-Francia

ore 11.30 Fognini c. Pouille

a seguire Seppi c. Chardy

diretta tv Supertennis

diretta streaming supertennis.tv

diretta live testuale integrale OA Sport













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Lucas Pouille

roberto.santangelo@oasport.it