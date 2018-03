Tennis, Masters 1000 Miami 2018: i risultati di sabato 24 marzo. Roger Federer esce di scena, avanzo Zverev e Fognini

Una giornata importante quella è andata in archivio a Miami (Stati Uniti) nei match validi per il 2° turno del Masters 1000 di tennis in Florida. C’era attesa per l’esordio di “Sua Maestà” Roger Federer: l’esordio contro l’australiano Thanasi Kokkinakis non sembrava impossibile e invece….Sorpresa delle sorprese: lo svizzero eliminato.

Il n.175 del mondo piega in tre set (3-6 6-3 7-6) il n.1 , infliggendo il secondo ko consecutivo, in pochi giorni, all’elvetico dopo la finale di Indian Wells. Una sconfitta che costa caro a Roger che perde il primato del ranking ATP, in favore dello spagnolo Rafael Nadal. Iberico che, in questa maniera, potrà inizierà la stagione sulla terra rossa al vertice della graduatoria mondiale. Rossocrociato che, dopo un buon primo set, è praticamente uscito dal campo, con poche energie fisiche e mentali da mettere sul campo. E allora, a giochi fatti l’annuncio: ““Ho deciso di non giocare nella stagione sul rosso. La scorsa settimana non ho giocato molto bene, questa anche. Ora ho un po’ di tempo per capire come stanno le cose. E’ stato importante tornare numero uno a Rotterdam, tenerlo ora o tornarci durante la stagione non lo è altrettanto.Penso sempre positivo, ogni match è un’opportunità nuova. Sono deluso per non aver trovato il modo di vincere oggi. Farò una pausa, mi allontanerò da tutto e tornerò poi sul campo di allenamento per lavorare”. Tornando al campo Kokkinakis se la vedrà contro la testa di serie n.31, lo spagnolo Fernando Verdasco.

In casa Italia, buone notizie. Fabio Fognini risponde presente e conquista l’accesso al terzo turno. L’azzurro si è imposto in 1 ora e 8 minuti contro lo spagnolo, n.211 del mondo, Nicola Kuhn con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo convincente per il ligure che sfiderà nel terzo round l’australiano Nick Kyrgios (testa di serie n.17) e sarà un match decisamente interessante, all’insegna del talento sul campo.

Non deludono gli altri giocatori attesi: il tedesco Sascha Zverev (n.5 del mondo), pur soffrendo, fa suo il confronto contro il russo Daniil Medvedev (6-4 1-6 7-6). Una prestazione con tanti alti e bassi per il tennista d’Amburgo che nel prossimo round affronterà lo spagnolo (testa di serie n.28) David Ferrer mentre il padrone di casa Jack Sock (n.11 del mondo), con meno difficoltà, piega l’indiano (n.107 del mondo) Yuki Bhambri con lo score di 6-3 7-6 e sfiderà il semifinalista di Indian Wells Borna Coris, vittorioso contro l’argentino Leonardo Mayer (6-7 6-3 6-4).

16:10 Finale Coric B. (Cro) 2 65 6 6 Mayer L. (Arg) 1 77 3 4 16:10 Finale Shapovalov D. (Can) 2 6 7 Dzumhur D. (Bih) 0 1 5 16:10 Finale Zverev A. (Ger) 2 6 1 77 Medvedev D. (Rus) 1 4 6 65 17:45 Finale Tiafoe F. (Usa) 2 77 4 77 Edmund K. (Gbr) 1 64 6 65 18:20 Finale Donskoy E. (Rus) 0 2 2 Ferrer D. (Esp) 2 6 6 18:50 Finale Berdych T. (Cze) 2 6 6 Nishioka Y. (Jpn) 0 1 4 19:30 Finale Khachanov K. (Rus) 2 7 6 Copil M. (Rou) 0 5 3 20:00 Finale Garcia-Lopez G. (Esp) 1 6 0 2 Verdasco F. (Esp) 2 4 6 6 20:25 Finale Querrey S. (Usa) 2 77 6 Albot R. (Mda) 0 64 1 20:45 Finale Federer R. (Sui) 1 6 3 64 Kokkinakis T. (Aus) 2 3 6 77 22:00 Finale Kuhn N. (Esp) 0 2 4 Fognini F. (Ita) 2 6 6

23:00 Finale Basilashvili N. (Geo) 0 4 3 Anderson K. (Rsa) 2 6 6 23:30 Finale Mannarino A. (Fra) 0 3 3 Johnson S. (Usa) 2 6 6 23:50 Finale Bhambri Y. (Ind) 0 3 63 Sock J. (Usa) 2 6 77 00:00 Finale Istomin D. (Uzb) 0 1 0 Carreno-Busta P. (Esp) 2 6 6 01:45 Finale Kyrgios N. (Aus) 2 6 6 Lajovic D. (Srb) 0 4 1













