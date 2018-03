Giro delle Fiandre 2018: Matteo Trentin, è la tua occasione! Finalmente una campagna del Nord da capitano

Ha preso vento in faccia, si è sacrificato, ha vinto bene ma poco e soprattutto mai al Nord. Matteo Trentin ha passato la prima parte di carriera alla QuickStep Floors, squadra ambiziosa che però all’interno del suo organico ha tanti corridori che sulle pietre di Belgio e Francia possono ben figurare. Tra questi c’era anche il trentino, che però ha faticato a trovare spazi: lo scorso anno, ormai 28enne, ha deciso di cambiare casacca e di passare alla Mitchelton-Scott, formazione nella quale può occupare il ruolo di capitano nelle corse in cui avrebbe il potenziale di cogliere anche successi importanti.

Proprio nel mese di agosto dello scorso anno Trentin sembra aver fatto un bel salto di qualità, che gli potrebbe tornare utile nelle prossime due settimane, quando sarà impegnato tra Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix. Con quatto tappe alla Vuelta a España, la Primus Classic, la Parigi-Tour e il quarto posto al Mondiale sembra essere definitivamente entrato in una nuova dimensione. Da qui, l’opportunità finalmente di essere il leader della propria squadra nella Campagna del Nord: fino ad ora, pur senza ottenere vittorie, si è ben comportato, palesando una buona gamba. Certo, per vincere o anche solo andarci vicino ce ne passa, ma Trentin ha le qualità per ben figurare.

Nelle ultime uscite ha chiuso nel primo posto sia ad Harelbeke che alla Gand, ma soprattutto ha messo fuori il naso in entrambe le occasioni. Un paio di settimane fa alla Sanremo era rimbalzato nel tentativo di andare a prendere Nibali, ma le ultime corse potrebbero avergli dato lo spunto necessario per essere brillante anche nei finali di corsa, dove sicuramente sarà uno degli uomini da tenere d’occhio anche per la sua velocità in volata. Sul singolo muro (viene in mente il Paterberg) potrebbe pagare qualcosa dagli specialisti più esplosivo, ma sa correre in gruppo per cogliere occasioni e momenti. Finalmente per se stesso, con il grande obiettivo di riportare in Italia una tra Fiandre e Roubaix.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI DI CICLISMO

Twitter: @Santo_Gianluca

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

gianluca.santo@oasport.it

Foto: Valerio Origo