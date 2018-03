F1, Mondiale 2018: Mercedes mangia gomme e Ferrari alla scoperta del passo lungo? I dubbi prima di Melbourne

8 giorni di test, per di più condizionati anche dal maltempo, non sono stati sufficienti per avere un quadro preciso della situazione. Il 25 marzo, a Melbourne (Australia), il Mondiale 2018 di Formula Uno prenderà il via e le incognite sugli equilibri in pista sono molte. Chi è in vantaggio? La Mercedes o la Ferrari? E la Red Bull?

Tanti punti interrogativi affollano la mente degli addetti ai lavori e solo l’esito della gara australiana, in parte, saprà dare delle risposte. Certo, alcune indicazioni sommarie ci sono. Le Frecce d’Argento, pioggia, neve e sole, sono sempre molto forti. Sul passo gara, in particolare, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno dimostrato di andare ad un gran ritmo coi compound più duri (gomme medie soprattutto) facendo tanta differenza rispetto alla concorrenza.

Tuttavia, sul circuito australiano, le gomme a disposizione dei team saranno quelle più morbide e su questo aspetto, forse, la Stella a 3 punte può rammaricarsi. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembra che la W09 abbia un punto debole ovvero consumi eccessivamente la tipologia di mescole menzionate e vada in crisi. Certo, molto dipenderà dalle temperature e dall’impatto che le Pirelli avranno con l’asfalto dell’Albert Park. Di sicuro, però, non è un problema trascurabile.

D’altro canto, la Ferrari è ancora un po’ alla scoperta di se stessa. Il passaggio, da quest’anno, al passo lungo e la volontà di ridurre la resistenza all’avanzamento per essere più competitivi in qualifica e su tracciati veloci sono aspetti ancora da assorbire completamente. Il tempo per provare tutte le novità non è stato molto ed anche la neve di Barcellona non ha giovato. Comunque, solo nel 1° round sapremo se e quanto saprà essere veloce la SF71H. A prima vista, il modello 2018 pare aver confermato alcune delle qualità del precedente: una su tutte la “gentilezza” sugli pneumatici. Un aspetto, di sicuro, non da poco nella lotta iridata ma non decisivo ai fini del risultato finale.

Per quanto concerne la Red Bull, più che la velocità, è l’affidabilità a destare perplessità. I due stop di Max Verstappen nel corso delle prove non sono stati ben auguranti mentre la prestazione assolutamente sì. Addirittura, secondo alcuni tecnici, la RB14 è la prima sfidante per la Mercedes, disponendo di un telaio migliore della Ferrari. Affermazioni dettate dal fatto che la nuova creatura di Milton Keynes, lungo i curvoni veloci in Catalogna, volava letteralmente. Una macchina però è costituita da più componenti e sul motore Renault le riserve sono tante circa il livello prestazionale raggiunto. Staremo a vedere.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI