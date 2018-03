Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Martin Fuchs si impone a Mexico City, sul podio Bruynseels e van der Vleuten. Quarto posto per Lorenzo De Luca

Lorenzo De Luca torna in grande spolvero e sfiora il podio a Mexico City in occasione della prima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. L’azzurro, in sella ad Armitages Boy, ha concluso la sua prova al quarto posto, realizzando due percorsi netti e chiudendo il barrage in 43”40, privilegiando la precisione sulla velocità e restando alle spalle degli unici ulteriori tre binomi che hanno completato i due percorsi senza errori.

A trionfare è stato lo svizzero Martin Fuchs, fenomenale in sella a Chaplin con il tempo di 37”07 nel barrage, mentre alle sue spalle si sono piazzati il belga Niels Bruynseels, secondo in 37”58 con Gancia de Muze, e l’olandese Maikel van der Vleuten, terzo in sella ad Arera C col tempo di 38”37.

Al barrage si sono qualificati anche l’irlandese Bertram Allen con Hector van d’Abdijhoeve e il tedesco Daniel Deusser con Equita van T Zorgvliet, rispettivamente quinto e sesto a causa di un errore commesso nella seconda prova, che è costato ad entrambi 4 penalità.

A far rumore, tra l’altro, è l’ecatombe francese con il ritiro di Simon Delestre e Roger-Yves Bost, mentre De Luca può vantare anche una vittoria di prestigio nella prova più importante del venerdì, conclusa davanti a tutti con due percorsi netti e un barrage in 36”30 in sella ad Halifax van het Kluizebos.

Al secondo posto ancora una volta si è piazzato Niels Bruynseels, stavolta con Angel van T Hof, mentre a completare il podio c’è Leopold van Asten con VDL Groep Beauty.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FISE