Boxe, World Series 2018: British Lionhearts-Italia Thunder 5-0. Azzurri con le ossa rotte a Liverpool

L’Italia Thunder ritorna, è proprio il casi di dirlo, con le ossa rotte dalla trasferta di Liverpool: i British Lionhearts si sono imposti con un nettissimo 5-0 nell’incontro valido per le World Series of Boxing 2018.

Nella categoria 46-49 kg Yafai Galal ha battuto ai punti con giudizio unanime Federico Serra. I cartellini dei giudici parlano chiaro: 50-45, 50-45, 49-46. In pratica soltanto un giudice, il bulgaro Pavel Pavlov, ha assegnato un round, il secondo, a favore dell’azzurro.

Nella categoria 64 kg Luke McCormack ha superato ai punti con verdetto non unanime Paolo Di Lernia. Questo il match più equilibrato, come di evince anche dalle scelte dei giudici: primi due riprese per tutti in favore del britannico, ultime due per tutti vinte dall’italiano. A far pendere la bilancia verso i padroni di casa il terzo round: per due giudici è a favore del britannico, per il solo polacco Slawomir Milczarek è a favore dell’italiano. Risultato finale 48-47, 48-47, 47-48.

Nella categoria 75 kg Benjamin Whittaker ha battuto Giuseppe Perugino per ko tecnico nel corso del quinto ed ultimo round, quando però il britannico era in vantaggio con largo margine su tutti i cartellini dei giudici dopo quattro riprese: 40-35, 40-35, 40-36.

Nella categoria 91 kg Radoslav Pantaleev ha superato ai punti con verdetto unanime Clemente Russo. Molto diversi tra loro i cartellini dei giudici, sebbene la sostanza non cambi: 50-45, 48-47, 48-47. In particolare il polacco Slawomir Milczarek ha assegnato tutte le riprese al britannico, mentre la magiara Veronika Szucs ha assegnato all’italiano seconda e terza ripresa ed il turco Emre Aydin a Russo ha riconosciuto primo e quarto round.

Nella categoria 56 kg Peter McGrail ha battuto ai punti con verdetto unanime Vittorio Parrinello. Anche in questo caso match a senso unico, con i cartellini dei giudici concordi: 50-45, 50-44, 50-44. Anche il quinto ed ultimo incontro non ha avuto storia.













Foto: Federico Militello

