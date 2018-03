LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2018 in DIRETTA: Milano si ferma per Carolina Kostner. Sfida titanica a Zagitova, si può fare la storia

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (venerdì 23 marzo). Al Mediolanum Forum di Milano va in scena una delle giornate più attese, quella dedicata anche al programma libero femminile: il palazzetto sarà gremito in ogni ordine di posto per sostenere Carolina Kostner, clamorosamente in testa dopo lo short program e a caccia della settima medaglia iridata in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua fenomenale carriera.

Si preannuncia un grande spettacolo in prima serata, la Regina del Ghiaccio scenderà in pista alle 22.16 e andrà a caccia di una vera e propria impresa che a 31 anni la consegnerebbe per sempre alla leggenda di questo sport. In precedenza spazio alla short dance con Anna Cappellini e Luca Lanotte che puntano a un risultato importante per poi dare l’assalto al podio nella giornata di domani.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di pattinaggio artistico (venerdì 23 marzo): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 11.00 con la short dance, poi alle 18.30 spazio al programma libero femminile.













(foto Valerio Origo)