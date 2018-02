Golf, European Tour 2018: un trio al comando del Commercial Bank Watar Masters, ma Edoardo Molinari fa sognare

Italia scintillante nel primo giro del Commercial Bank Qatar Masters, torneo del circuito dell’European Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Doha Golf Club. Sono ben due gli azzurri nella top ten dopo le prime 18 buche, che incoronano per ora gli inglesi Eddie Pepperell e Aaron Rai e il francese Grégory Havret, in testa con un giro in 65 colpi (-7) e una lunghezza di vantaggio su un gruppo composto da quattro giocatori, ossia il tedesco Marcel Schneider, lo spagnolo Alvaro Quiros, l’inglese Oliver Fisher e soprattutto l’italiano Edoardo Molinari, autore di un round spaziale in 66 colpi con 6 birdie e un bogey nelle prime 9 buche e un altro fantastico birdie per chiudere in bellezza con l’ultima hole.

Alle loro spalle, intanto, scalpitano ben sette atleti, tutti a pari merito a quota -5: si tratta dell’inglese Joshua White, dello statunitense Sean Crocker, del belga Thomas Detry, del tedesco Sebastian Heisele, dello spagnolo Adrian Otaegui, del finlandese Mikko Ilonen e dell’italiano Lorenzo Gagli, strepitoso nella prima tornata con un bogey e 6 birdie distribuiti equamente lungo il suo cammino.

Ma a mettersi in luce in Qatar è stato anche Andrea Pavan, attualmente 15° con 4 colpi sotto il par e in piena corsa per le posizioni di vertice. Non ha brillato, invece, Matteo Manassero, capace comunque di correggere una tornata non impeccabile con un ottimo finale, contraddistinto da due birdie nelle ultime tre buche, e attualmente 58° a quota -2. Più indietro c’è Renato Paratore, 77° a quota -1 e costretto a lottare per superare il taglio, mentre Nino Bertasio ha fatto molta fatica ed è 106° con un giro in 73 colpi che lo pone già nella condizione di dover compiere un’impresa per proseguire il suo cammino dopo metà gara.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter The European Tour