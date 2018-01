Snowboardcross, Coppa del Mondo 2018: Omar Visintin concede il bis a Erzurum, vittoria con Emanuel Perathoner!

Una due giorni magnifica in quel di Erzurum per Omar Visintin. Sulle nevi turche l’atleta nativo di Merano concede un clamoroso bis: dopo il successo dell’individuale di ieri, arriva anche quello nella prova a squadre assieme al suo compagno Emanuel Perathoner. E’ nuovamente una rimonta a regalare all’Italia la vittoria: un photofinish clamoroso quello che premia gli azzurri davanti agli austriaci Alessandro Haemmerle / Markus Schairer. La prima gioia per il Bel Paese nella specialità che al momento non fa ancora parte del programma a cinque cerchi.

Un dominio assoluto da parte dei due azzurri, che sin dai quarti di finale hanno sempre vinto la propria batteria. Perathoner, sul podio in Argentina ad inizio stagione, ha dato un grande apporto, sfruttando però lo stato di forma eccezionale di Visintin, che fa tre su tre di vittorie nelle ultime tre gare (successi infatti ieri e a Cervinia prima di Natale). Gli austriaci Haemmerle/Schairer vanno al comando della classifica di Coppa della specialità (è prevista un’altra prova il 18 marzo in Svizzera a Veysonnaz). A completare il podio ci sono gli statunitensi Alex Deibold e Nate Holland. Italia 2, formata da Luca Matteotti e Lorenzo Sommariva, chiude in settima piazza.

Non arriva, purtroppo, il podio per le donne. Le azzurre Michela Moioli e Francesca Gallina disputano un’ottima gara, arrivano all’ultimo atto ma devono accontentarsi della quarta piazza. Vittoria attesa per le transalpine Chloe Trespeuch e Nelly Moenne Loccoz davanti alle ceche Hopjakova/Samkova e alle canadesi Bergemann/Odine.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter