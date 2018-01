Hockey su pista, 14^ giornata Serie A1 2017-2018: Forte dei Marmi nuova capolista! Il Lodi non va oltre il pari a Trissino

Ribaltone in testa alla classifica per aprire le danze nel 2018. Il Forte dei Marmi scavalca il Lodi ed è la nuova capolista del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista. Una tripletta di De Oro consente ai toscani di portare a casa la vittoria 5-7 a Correggio e di conquistare la vetta al termine di una prova condotta con grande autorità, a dispetto delle tre reti messe a segno da Nadini. A Trissino, intanto, il Lodi non va oltre l’1-1, che si materializza per intero nel primo tempo con i gol di Pinto e Ferran, mentre il Viareggio impatta clamorosamente in casa contro lo Scandiano, che strappa un punto (2-2) grazie ad un gol di Marchesini a 36” dalla fine, che vanifica la doppietta dello scatenato Muglia. Ora il Viareggio è terzo a 5 punti dal Forte dei Marmi, ma con una partita da recuperare, anche se il pari interno ha il sapore di un’occasione sprecata.

Il Valdagno, intanto, cade a Follonica sotto i colpi di Pagnini, che apre le danze con una doppietta nel 6-2 con cui i toscani prevalgono e salgono in sesta posizione. Si compatta ulteriormente, così, il centro classifica, dato che il Breganze risponde colpo su colpo al Bassano, conquistando un prezioso pareggio 4-4 nel derby veneto, mentre il Monza soffre ma supera 3-5 il fanalino di coda Giovinazzo, annichilito dalla doppietta di Batista. Prosegue, infine, la risalita del Sarzana, ormai a ridosso della zona playoff grazie al successo 2-4 sul campo del Thiene, sancito dalla doppietta di uno splendido Rubio.

CLASSIFICA GENERALE SQUADRA PTI GTE VTE PTE PSE RFT RST DIFF. B&B Service Forte dei Marmi 37 15 12 1 2 73 41 32 Amatori Wasken Lodi 36 15 11 3 1 86 37 49 GDS Impianti Viareggio 32 14 10 2 2 58 34 24 Admiral Valdagno 26 14 8 2 4 63 51 12 Faizanè Lanaro Breganze 25 15 8 1 6 70 54 16 Follonica Hockey 24 15 7 3 5 69 53 16 Hockey Bassano 24 15 7 3 5 48 47 1 Hockey Trissino 23 15 7 2 6 52 46 6 TeamServiceCar Monza 23 15 7 2 6 67 62 5 Carispezia Sarzana 21 15 6 3 6 69 62 7 Hockey Thiene 10 15 3 1 11 33 76 -43 BDL Correggio 7 15 2 1 12 48 82 -34 Hockey Roller Scandiano 6 15 1 3 11 48 74 -26 AFP Giovinazzo 4 15 1 1 13 35 100 -65













Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey