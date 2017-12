Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018: l’Italia può superare il numero di qualificati di Sochi e Vancounver?

Manca oramai circa un mese e mezzo all’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018, in programma in Corea del Sud dal 9 al 25 febbraio. Andiamo a passare in rassegna la situazione dell’Italia nelle qualificazioni per la rassegna a cinque cerchi.

L’obiettivo azzurro sarà, prima ancora della conquista delle medaglie, quello di stabilire un nuovo record di atleti partecipanti. Se, per ovvi motivi, il numero di 185 atleti partecipanti a Torino 2006 è decisamente irraggiungibile, la delegazione azzurra punta ad essere la più numerosa di sempre nelle gare distanti da casa: il primato attuale è di 114 atleti, quelli che presero parte a Vancouver 2001, mentre furono 113 gli azzurri a Sochi 2014 quattro anni fa, lo stesso numero dell’edizione 1998 nella giapponese Nagano.

Al momento, la proiezione appare positiva: se lo short track ha perso tre atleti con la mancata qualificazione della staffetta maschile, il biathlon ha guadagnato una quota ulteriore ed il curling è tornato alle Olimpiadi con la squadra maschile dopo Torino 2006. A questi numeri vanno aggiunti i tre qualificati in più nello speed skating (nove contro i sei di Sochi). Invariato invece il numero di atleti qualificati nel pattinaggio di figura, così come non cambia l’assenza dell’Italia nell’hockey su ghiaccio.

L’obiettivo è dunque quello di eguagliare il numero di qualificati di Sochi 2014 negli altri sport: a fine anno verranno ufficializzate le quote olimpiche per bob e skeleton, mentre bisognerà aspettare gennaio per lo slittino e le discipline affiliate alla FIS (sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, freestyle e snowboard).

SPORT SOCHI 2014 PYEONGCHANG 2018 +/- Sci alpino 19 ? Biathlon 10 11 +1 Bob 4 ? Curling 0 5 +5 Sci di fondo 16 ? Pattinaggio di figura 11 11 0 Freestyle 4 ? Hockey ghiaccio 0 0 0 Slittino 10 ? Combinata nordica 5 ? Short track 10 7 -3 Skeleton 1 ? Salto con gli sci 5 ? Snowboard 12 ? Speed skating 6 9 +3 TOTALE 113 ? +6

giulio.chinappi@oasport.it













